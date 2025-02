Tovorni promet bo dobil 30 novih lokomotiv

Poleg novih potniških garnitur, ki so že prišle in še bodo prišle v vozni park potniškega prometa, bodo Slovenske železnice posodobile tudi vozni park tovornega prometa.

V prihodnjih letih bo enota tovornega prometa Slovenskih železnic prejela 30 novih lokomotiv. Naložba je vredna okrog 150 milijonov evrov, izdelalo pa jih bo predvidoma francosko podjetje tirnih vozil Alstom.

Gre za največje naročilo slovenskega tovornega tirnega voznega parka po 25 letih, pojasnjujejo v Slovenskih železnicah, ki imajo v podjetju SŽ EP Logistika, lastniku tovornega prometa Slovenskih železnic, 51-odstotni lastniški delež.

Javno naročilo, ki je bilo objavljeno lani, je zdaj v sklepni fazi. Podpis pogodbe pričakujejo marca, postopne dobave pa bi se začele v začetku leta 2027.

Alstom je eden izmed večjih proizvajalcev tirnih vozil, ki zadnje čase poudarja tudi okoljsko prijaznost. Na simbolični fotografiji: Alstomova potniška garnitura Foto: Alstom

Postopna pomladitev

Tovorni promet Slovenskih železnic ima trenutno 68 lokomotiv. S postopno dobavo novih lokomotiv bodo umikali najstarejše lokomotive v zdajšnjem voznem parku.

Zahteve javnega naročila omenjajo doseganje hitrosti tovornih vlakov najmanj 120 kilometrov na uro, osne obremenitve 22,5 tone in moč 6.400 kilowattov. S podporo različnim sistemom električnega napajanja bodo lahko vozile tako po slovenskih tirih kakor tudi po tirih vseh sosednjih držav in še po Nemčiji, Češki, Slovaški in Srbiji.

Regionalne ambicije

Generalni direktor Slovenskih železnic je prepričan, da bi brez strateškega partnerja takšno pridobitev težko izpeljali. Leta 2021 je v lastništvo družbe SŽ EP Logistika vstopil češki strateški partner.

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes Foto: Matic Prevc/STA

Družba SŽ EP Logistika nadaljuje svoja prizadevanja za okrepitev vloge nosilcev tovornega prometa in logistike v širši regiji, ki sega od Italije in Avstrije do Severne Makedonije, ker menijo, da v Sloveniji nimajo več prostora za večanje svojega tržnega deleža. Ravno tako v Sloveniji ne morejo več večati količin tovora, dokler med Koprom in Divačo ne bo zgrajen drugi tir.

Zelo dejavni v soseščini

Tako so zdaj najbolj dejavni na Hrvaškem, ker se potegujejo za vlogo strateškega partnerja za sorodno hrvaško družbo HŽ Cargo. Mes je prepričan, da je prav njihova ponudba najboljša, in zato upa na ugoden izid.

Dejavnosti potekajo tudi v Avstriji, kjer si prizadevajo za prevzem tamkajšnjega manjšega železniškega prevoznika, ki v svoji domovini dosega triodstotni delež.