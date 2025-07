Slovenske železnice (SŽ) uvajajo novo brezplačno storitev obveščanja potnikov o dogodkih in morebitnih spremembah voženj. Na portalu Moj vlak lahko izberejo želeno relacijo ter se naročijo na redna in ažurna obvestila o stanju na progi prek SMS-sporočil.

Kot so sporočili iz SŽ, z novo storitvijo nadgrajujejo digitalno izkušnjo potnikov.

Na voljo tudi nova spletna aplikacija, ki vsebuje pregledne informacije o dostopnosti in opremljenosti vseh železniških postaj in postajališč v Sloveniji. Nastala je v sodelovanju med družbo SŽ Infrastruktura, podjetjem Emigma ter strokovnjaki sektorja za informatiko in nove tehnologije na SŽ, so še zapisali v sporočilu za javnost.