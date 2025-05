Voznik tovornjaka trčil v vlak: izbruhnil požar, več ljudi poškodovanih

Prostovoljne gasilske enote so bile na kraj nesreče poklicane ob 11.26. Na kraju nesreče je bil tudi poveljnik intervencije Leon Christandl iz gasilske enote St. Ruprecht. Štirje ljudje so bili poškodovani, eden od njih huje. Gasilci so pogasili požar, zavarovali kraj nesreče, evakuirali potnike iz vlaka, nudili prvo pomoč in pomagali reševalnim službam.

Hudo poškodovanega potnika so v bolnišnico prepeljali z reševalnim helikopterjem C17. "Za las smo se izognili pravi katastrofi," je dejal Christandl.

🇦🇹 Horrific pics from Wollsdorf, Austria. Train in collision with truck at a level crossing this morning.

Minor injuries but no deaths.https://t.co/bQ0giYuxEX pic.twitter.com/7UM6WjpvSS — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) May 26, 2025

Tovornjak vozil 36-letni državljan Nepala

Nesreča se je zgodila na nezavarovanem železniškem prehodu, po informacijah, ki so jih objavili avstrijski mediji, pa je tovornjak vozil 36-letni nepalski državljan.

Po prvih rezultatih preiskave voznik tovornjaka ni opazil rdeče luči na prehodu in je prečkal tire tik pred prihodom vlaka. Zaradi močnega trčenja je počil rezervoar za gorivo tovornjaka, kar je povzročilo požar, ki se je razširil na vlak. Obe vozili sta bili kmalu povsem v plamenih.

Vozniku tovornjaka je uspelo izstopiti iz vozila, preden ga je v celoti zajel ogenj. Kljub temu je utrpel hude poškodbe in so ga odpeljali v bolnišnico. V času nesreče je bilo na vlaku osem potnikov.

Promet ustavljen

Zaradi nesreče je bil železniški promet na progi Gleisdorf–Weiz za nekaj časa ustavljen. V akciji je sodelovalo skupno 74 pripadnikov reševalnih služb s 14 vozili, vključno z gasilci iz štirih oddelkov, Rdečim križem, helikopterjem C17 in policijo.