Po požaru v Zagrebu: kaj je znanega?

Kakovost zraka v Zagrebu po velikem sobotnem požaru na območju nedokončane bolnišnice na jugu mesta je normalna, so v nedeljo sporočili iz pristojnega zdravstvenega zavoda. Vzrok požara še ni znan, mesto in država pa zaradi stanja v zapuščenem objektu, ki so ga nekatera podjetja uporabljala kot skladišče, prelagata odgovornost drug na drugega.

Požar na območju nedokončane univerzitetne bolnišnice v zagrebškem naselju Blato je izbruhnil v soboto popoldne, ogenj pa je zajel približno 1.600 kvadratnih metrov površin. Poškodovanih ni bilo. Vzrok požara in obseg škode še ugotavljajo, iz hrvaškega zavoda za javno zdravstvo pa so sporočili, da je zrak čist.

Požar je po pisanju hrvaških medijev izbruhnil v prostorih, ki so jih kot skladišče uporabljala različna podjetja.

Foto: Pixsell/Matija Habljak

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v nedeljo na novinarski konferenci pojasnil, da so pritličje nikoli dokončane bolnišnice kot skladišča uporabljale številne mestne in državne institucije ter zasebna podjetja. Ta praksa po njegovih besedah traja že več kot 20 let.

Objekt je po več desetletjih premoženjsko-pravnih sporov pred kratkim prešel v državno last, je še pojasnil. Sporazum sta mesto in država podpisala pred nekaj meseci, primopredajo pa so izvedli pred približno desetimi dnevi.

Foto: Pixsell/Matija Habljak Ministrstvo za zdravje je odgovornost za požar in stanje, v katerem je objekt, danes zavrnilo. Sporočili so, da država objekta še ni uradno prevzela, saj še niso izvedli vseh pravnih in administrativnih postopkov, zato odgovornost po njihovih navedbah še vedno nosi mesto Zagreb.