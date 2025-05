Apokaliptični prizori: gasilci na delu celo noč, zaradi ekstremnih temperatur se je stalila pločevina #video

Gasilci so se celo noč borili s požarom, ki je v soboto popoldne izbruhnil v bližini nedokončane univerzitetne bolnišnice v naselju Blato v Zagrebu. Požar je zdaj pod nadzorom, na terenu ostaja 140 gasilcev s 35 gasilskimi vozili, je za Index.hr povedal poveljnik gasilcev Siniša Jembrih.

"Zaradi velike količine dima, visokih temperatur in zahtevnih razmer v objektu je bilo gašenje požara izredno oteženo. Kljub temu smo zahvaljujoč predanemu delu vseh sodelujočih požar obvladali ob 21.45," piše v poročilu zagrebških gasilcev.

Poveljnik gasilcev Siniša Jembrih je pojasnil, da so na požarišču trije sektorji, dva so razmeroma hitro pogasili, tretji pa predstavlja težave, saj zaradi velike količine dima in visokih temperatur gasilcem onemogoča vstop v prostor.

"Poškodovanih ni bilo, površina požara je nekaj tisoč kvadratnih metrov. Glede na ekstremne temperature, ki so vladale v samem požaru, smo se bili v nekem trenutku prisiljeni umakniti in se z ognjem boriti od zunaj," opiše Jembrih.

Ogenj je zajel okoli 1.600 kvadratnih metrov objekta, na kraju dogodka se je slišalo več eksplozij, poroča Jutranji list.

Ogenj je prizadel predvsem pohištvo, dele strojnih in električnih inštalacij. Zaradi ekstremnih temperatur se je celo stopila pločevina, najverjetneje gre za pločevinaste ograje, razlaga Jembrih.

Zaradi požara se je nad mestom razgrnil velik oblak dima. Kljub temu, da je objekt nekoliko odmaknjen od samega mesta, je Uprava za civilno zaščito ljudi pozvala naj se umaknejo in zaprejo okna. "Občane pozivamo, naj se območju ne približujejo, bližnjim stanovalcem pa svetujemo, da zaprejo okna," so sporočili.

Vzrok požara zaenkrat še ni znan.