Ogenj zajel stanovanjsko hišo v Kungoti, na Vrhniki zagorela novogradnja

Policisti so v soboto okoli 22. ure na območju občine Kungota obravnavali požar na stanovanjski hiši zaradi pregretja električne naprave. Pri tem je po nestrokovni oceni nastalo za 40 tisoč evrov škode. Policisti so opravili ogled požara in bodo o ugotovitvah podali poročilo na okrožno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Na Vrhniki pa je zagorela novogradnja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V soboto pa je okoli 10. ure zagorela novogradnja v okolici Vrhnike. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po prvih podatkih naj bi lastnik objekta v bližini kuril odpadni material, nato pa pogorišče zapustil. Medtem je zagorela izolacija, zložena v bližini, požar pa se je nato razširil na celoten objekt. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.