Pri kraju Orlek v bližini Sežane je sežanski jamar Matej Husu odkril novo jamo, ki ima vhod v Sloveniji, več kot polovica njenega doslej znanega podzemnega dela pa je v Italiji. Doslej so pregledali del jame in izmerili 265 metrov dolžine rovov in 175 metrov globine. Jama po predvidevanjih leži blizu podzemnega toka reke Reke, ki ga želijo doseči.

"Po prepihu, kakršnega je čutiti na vhodu v brezno, pričakujemo, da bomo prišli do podzemnega dela reke Reke. Kakšnih 500 metrov stran namreč leži jama Stršinkna, v kateri smo pred 20 leti prišli do Reke," je za STA povedal dolgoletni sežanski jamar in oče odkritelja jame Ludvik Husu.

"Do reke Reke je še približno 150 metrov, vendar nam je pri zadnjem raziskovanju zmanjkalo vrvi. Tako bo za nadaljevanje treba počakati do prihodnjega obiska," je dodal. Jamo so sicer po odkritelju poimenovali Matejeva jama.

Jamo ej odkril jamar Matej Husu. Foto: STA

Sledil je meglicam, ki so se zaradi toplega zraka pojavile nad vhodom jame

V mrzlih zimskih dneh nad vhodi v jame zaradi izhajanja toplega zraka nastajajo meglice. Husu je v začetku letošnjega leta ta pojav opazil pri Orleku in nato odkril odprtino v zemeljskem površju. Potrebnega je bilo še nekaj odkopavanja, nato pa se je odprla pot v podzemlje. Brezno se stopnjasto spušča, Husu pa je prepričan, da dna še niso dosegli.

Po spustu po več vertikalnih stopnjah od vhoda brezna so prišli do velike dvorane. Ta je nenavadna za matični Kras, saj meri v dolžino 90 metrov, v širino 40 metrov, strop pa je visok 50 metrov. Jama je starejšega nastanka, zato ima tudi precej različnih kapnikov. Ker v njej pred tem še ni bilo ljudi, je jamsko okrasje nepoškodovano.

Jamsko okrasje v jami je nepoškodovano. Foto: STA

"V naslednji akciji bomo odkopali zasut rov v dvorani in se spustili po drugem rovu naprej proti dnu. Spremljati pa bomo morali tudi prepihe v jami, da vidimo, koliko je to povezano z reko," je prihodnje raziskovanje napovedal Husu. Glede na lego jame menijo, da je to reka Reka, ki sicer na italijanski strani izvira iz podzemlja pod imenom Timava.

Slovenski kraški svet skriva veliko jam in brezen, mnogi so še neodkriti in neraziskani. Sredi lanskega leta je bilo v katastru Jamarske zveze Slovenije popisanih skoraj 15.500 različnih jam.