V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v testni 29-dnevni fazi zaslužili okoli 2,4 milijona evrov, so v petek sporočile mestne oblasti in dodale, da je bilo v tem času zabeleženih 485.000 plačljivih obiskov. Župan Luigi Brugnaro je napovedal, da bo vstopnina za dnevne obiskovalce ob določenih dnevih veljala tudi prihodnje leto.

Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so maja kot prve poskusno uvedle sistem pristojbin za dnevne turiste. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem bolje uravnavali dnevno število obiskovalcev v eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu.

Obiskovalci, ki so v Benetke prišli za en dan, so morali kupiti vstopnico za pet evrov. V prvi poskusni fazi so vstopnino zaračunavali za obisk med 8.30 in 16. uro vsak konec tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

