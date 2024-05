Vstopnina v Benetke: nekateri že iznašli načine, kako se ji izogniti

Ko so v Benetkah 25. aprila uvedli plačilo vstopnine za dnevne turiste, da bi s tem omilili množični naval v mesto, so to mnogi Benečani sprejeli tudi z neodobravanjem. Kritiki pravijo, da vstopnina ne bo rešila najbolj perečih težav, med katerimi izstopajo visoki stroški življenja v tem mestu in pomanjkanje cenovno sprejemljivih nepremičnin za domačine. Mestne oblasti medtem poudarjajo, da želijo zajeziti predvsem naval dnevnih turistov, ki praviloma v mestu zapravijo bolj malo in le povzročajo gnečo.

Kot je bilo že dolgo napovedovano, vstopnino, ki za zdaj znaša pet evrov, zaračunavajo le ob najbolj obleganih datumih ter le turistom, ki v Benetkah nimajo rezervirane nastanitve. Iz plačila so izvzeti tudi vsi prebivalci dežele Veneto, študenti in otroci, mlajši od 14 let.

Dnevno vstopnino je na označene datume treba plačati med 8.30 in 16. uro. Foto: Guliverimage

Kljub glasnim kritikam in protestom ob uvedbi vstopnine so v Benetkah v prvih 11 dneh, ko so zaračunavali vstop v mesto, prodali 195 tisoč vstopnic in z njimi zaslužili skoraj milijon evrov, kar je veliko več, kot so načrtovali.

Iskanje načinov, kako se plačilu izogniti

So se pa na spletu pojavila tudi ugibanja, ali bi se dalo plačilu vstopnine vendarle kako izogniti. Med predlogi je ta, da vas na obisk povabi kakšen domačin in vam priskrbi QR-kodo, ki vam omogoča vstop v mesto, na spletu pa naj bi se že pojavile strani, na katerih nasprotniki uvedbe vstopnine te QR-kode delijo z obiska željnimi turisti, ki mestu nočejo plačati petih evrov.

Foto: Guliverimage

Britanski časopis Guardian pa je denimo objavil članek novinarja, ki se je plačilu vstopnine "izognil" s tem, da je obiskal tekmo lokalnega nogometnega kluba Venezia FC. Imetnikom vstopnic na tekmo namreč mestne vstopnine ni treba plačati – res pa je, da najcenejše karte za tekmo stanejo okoli 15 evrov, trikrat več kot dnevna vstopnina.