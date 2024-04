Na dan, ko so v Benetkah dnevnim obiskovalcem začeli zaračunavati vstopnino za obisk mesta, so se lokalni prebivalci med protesti spopadli s policijo. Vzklikali so, da ne želijo živeti v tematskem parku, poroča CNN. Posnetek s protestov si oglejte zgoraj.

Na trgu Piazzale Roma je protestiralo dobrih 300 lokalnih prebivalcev, ki so vzklikali proti županu. Prepričani so namreč, da se z uvedeno vstopnino Benetke spreminjajo v nekakšen tematski park. Izbruhnilo je tudi nekaj manjših napetosti, ko so se protestniki skušali prebiti mimo policijskega kordona do železniške postaje, kjer je bila kontrolna točka za vstopnice, poroča APA.

Nadzor bo naključen in ne bo povzročal čakalnih vrst

Beneški župan Luigi Brugnaro je poskusno uvedbo pristojbine za dnevne obiskovalce zgodovinskega mesta, uvedeno v okviru prizadevanj za omejitev množičnega navala turistov, pozdravil kot uspeh. Hkrati je branil uvedeni ukrep, ki je prvi te vrste na svetu. "Opravičujem se za nevšečnosti, vendar moramo narediti nekaj, da ohranimo mesto," je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Obljubil je, da bodo izvajali mehek nadzor, ki bo naključen in ne bo povzročal čakalnih vrst. V četrtek so preverili 14 tisoč ljudi, pri čemer ni bilo nikakršnih težav, so sporočile mestne oblasti.

Na dan, ko so v Italiji praznovali dan osvoboditve, se je za obisk v Benetkah po podatkih mestne občine prijavilo 113 tisoč ljudi, vstopnico za pet evrov pa jih je plačalo 15.700. Prebivalci Benetk, zaposleni, študenti, otroci, mlajši od 14 let, invalidi ter obiskovalci športnih dogodkov so oproščeni nakupa vstopnice, prav tako obiskovalci, ki v mestu ostanejo čez noč, saj že plačajo turistično takso.

Kazni od 50 do 300 evrov

Vstopnino za dnevni obisk Benetk je treba plačati prek portala mestne občine, pri čemer obiskovalci prejmejo kodo QR, ki jo bodo na najpomembnejših točkah v mestu preverjali inšpektorji. V četrtek so bile kontrolne točke med drugim postavljene na trgu Piazzale Roma pri železniški postaji in v trajektnem pristanišču Punta Sabbioni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Turiste, ki jih bodo ujeli brez vstopnice, čaka kazen od 50 do 300 evrov.

V skladu z odločitvijo beneških mestni oblasti bodo vstopnino sprva zaračunavali za obisk med 8.30 in 16. uro, in sicer do 5. maja, nato pa vsak konec tedna do 14. julija, skupaj 29 dni. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko v Italiji obeležujejo dan republike. Do konca leta se bodo nato odločili, ali bo to postala trajna ureditev.

