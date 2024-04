Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, kot prve poskusno uvajajo za marsikoga sporni sistem pristojbin za dnevne turiste. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem bolje uravnavali dnevno število obiskovalcev v eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu.

Za uvedbo vstopnic za dnevne turiste so se odločili novembra lani, potem ko so leta razpravljali o tem, kako najbolje urediti prekomeren naval izletnikov v mesto.

Vstopnica za en dan, ki stane pet evrov

Obiskovalci, ki bodo v Benetke prišli za en dan, bodo morali kupiti vstopnico za pet evrov. Poskusno bodo vstopnino sprva zaračunavali za obisk med 8.30 in 16. uro, in sicer do 5. maja, nato pa vsak konec tedna do 14. julija, skupaj 29 dni. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko v Italiji obeležujejo dan republike. Do konca leta bodo nato sprejeli odločitev, ali bo to postala trajna ureditev.

Vstopnino bodo obiskovalci plačali prek portala mesta Benetke, pri čemer bodo prejeli kodo QR, ki jo bodo na najpomembnejših točkah v mestu preverjali inšpektorji. Za obisk manjših otokov Murano, Burano in Torcello v bližini mesta plačilo vstopnine ni potrebno.

Kdo je oproščen plačila?

Plačila bodo oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce ter tiste, ki v mestu prenočijo, bo veljala obveznost rezervacije, a jim vstopnine ne bo treba plačati. Turiste, ki jih bodo ujeli brez vstopnice, čaka kazen od 50 do 300 evrov.

Njihov cilj je preprečiti, da bi "mesto eksplodiralo"

Po besedah beneškega župana Luigija Brugnara gre za "eksperiment", prvi te vrste na svetu. Brugnaro, ki sporno uvedbo vstopnine zagovarja, zatrjuje, da njihov cilj ni pobiranje denarja, ampak preprečiti, da bi "mesto eksplodiralo". Denar, ki ga bodo dobili s pobiranjem vstopnine, nameravajo nameniti za vzdrževanje mesta, ki slovi po številnih kanalih in mostovih.

Po nekaterih ocenah je lani Benetke obiskalo približno 15 milijonov turistov. Središče Benetk ima sicer manj kot 50 tisoč stalnih prebivalcev, na vrhuncu sezone pa ga lahko dnevno obišče več kot dvakrat toliko turistov.

