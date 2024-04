Jezero Como severno od Milana je ena najprestižnejših italijanskih destinacij, obožujejo jo hollywoodski zvezdniki, kot je George Clooney, in drugi petičneži. K tretjemu največjemu jezeru v Italiji se vsako leto vsujejo množice turistov, letno jih naštejejo že okoli 1,4 milijona in gneča postaja vse bolj nevzdržna.

Zato so v Comu na najjužnejši točki jezera začeli razmišljati o uvedbi vstopnine oziroma nekakšne takse za obiskovalce, podobno, kot so to storili v Benetkah.

Mesto Como Foto: Shutterstock

Kot je župan Coma Alessandro Rapinese povedal za britanski časopis The Times, resno razmišljajo o tem, da bi turistom začeli zaračunavati posebno takso. "Revolucija se začne s konkretnimi ukrepi in pripravljeni smo se podati na to dolgo pot," je o boju proti prekomernemu turizmu dejal Rapinese.

Jezero severno od Milana je priljubljeno pribežališče petičnežev. Foto: Shutterstock

Kdaj bi vstopnino v mesto oziroma na območje jezera lahko začeli zaračunavati, koliko naj bi znašala in kdo naj bi jo plačal, župan še ni razkril. Če se bodo zgledovali po Benetkah, bodo vstopnino zaračunavali ob dneh, ko pričakujejo največji naval, in to le dnevnim turistom, ne pa tistim, ki bivajo v tamkajšnjih turističnih nastanitvah.