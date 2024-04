Soteska Vintgar vabi na brezplačen ogled

V letošnji sezoni bo obisk soteske Vintgar obogaten z unikatnim izkustvenim in interpretacijskim doživetjem, ki so ga v Turističnem društvu Gorje poimenovali Vintgarjenje. Pot bo sestavljena iz osrednje poti skozi sotesko od Vstopnega središča Vintgar do izstopne točke pri slapu Šum, kjer se bodo obiskovalci odločili za eno od dveh tematskih poti, ki jih pripeljeta nazaj na izhodišče.

Foto: Shutterstock

Izbirate lahko med Potjo kralja Triglava in Potjo reke dreves. Obe tematski poti sta obogateni s strokovno interpretacijo v obliki vodenih ogledov z vodnikom ali avdiovodnikom za skupine in posameznike. Vodniki so del Vodniške službe Vintgar in bodo letos prvič v soteski. Tako bodo v Turističnem društvu Gorje ponudili strokovno, odgovorno, poglobljeno in pristno izkušnjo te naravne vrednote državnega pomena ter tudi Triglavskega narodnega parka kot edinega narodnega parka v Sloveniji.

Foto: Shutterstock

V letu 2024 bo obiskovalcem na voljo v celoti prenovljeno vstopno središče Vintgar, ki bo odslej tudi prostor za trajnostno izobraževanje. Omogočeni so tudi redni električni shuttle prevozi iz treh parkirišč do Vstopnega središča Vintgar, kar pomeni, da ne bo več gneče in iskanja parkirišč. Prenovljena je tudi podporna infrastruktura na izstopni točki pri slapu Šum.

Foto: Shutterstock

Novosti, ki jih bodo v petek prvič predstavili obiskovalcem, odražajo predanost ohranjanju narave in izboljšanju doživetja obiska soteske Vintgar ter spodbujajo avtentični trajnostni turizem, so poudarili v TD Gorje in dodali, da bodo z električnimi avtobusnimi prevozi lokalno skupnost pomembno razbremenili prometa v času turistične sezone.