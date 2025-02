Valentinov izlet na romantične slovenske otoke

Če imate ob sebi nekoga, ki ga imate radi, je vsak dan kot valentinovo in vsak kraj, kjer se znajdeta, je lahko romantičen. Če potrebujete malce navdiha, pa smo vam pripravili nekaj zamisli – zakaj se ne bi odpravili na katerega od slovenskih otokov? Morskih otokov Slovenija sicer nima, imamo pa zato kar nekaj "sladkovodnih" in mnogi med njimi so dobili sloves romantičnih krajev. Letošnje valentinovo lahko preverite, ali je kaj na tem.

Otok ljubezni

Novi mlin na Muri, ki so ga odprli lansko jesen, potem ko se je stari podrl Foto: STA

Otok ljubezni v Ižakovcih, ki ga obdaja rečni rokav Mure, je to ime menda dobil zaradi grofice iz graščine v Beltincih, ki se je tja hodila kopat in iskat ljubezenske dogodivščine z domačimi kmečkimi fanti. Avanturistične grofice sicer ni več, še vedno pa si lahko tam ogledata mlin na Muri in se z brodom zapeljeta na drugo stran reke.

Otočec

Foto: Shutterstock

Še en rečni otok, ki je popolna scenografija za romantičen sprehod, je na reki Krki. Ob bregovih reke se sprehodita po urejenih sprehajalnih poteh, nahranita labode, potem pa si privoščita večerjo ali pa vsaj pijačo v spektakularnem gradu. Ta je predvsem v toplih mesecih priljubljeno poročno prizorišče, sicer pa je to edini grad na otoku v Sloveniji.

Kostanjevica na Krki

Foto: Shutterstock

Na še enem, sicer umetnem otoku na Krki domuje eno najstarejših, sicer pa tudi najmanjše mesto v Sloveniji, Kostanjevica na Krki, ki ji pravijo tudi dolenjske Benetke. Za navdihujoč dan se sprehodita do bližnje galerije Božidar Jakac v nekdanjem cisterijanskem samostanu, v njegovi okolici pa si oglejta hrastove skulpture, ki že nekaj desetletij nastajajo v okviru kostanjeviške Forme vive.

Blejski otok

Foto: Shutterstock

Tudi klasika je romantična. S pletno se pustita zapeljati na Blejski otok, po 99 stopnicah se odpravita do cerkve Marijinega vnebovzetja in tam obvezno pozvonita z zvonom želja.

