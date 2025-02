Darila za valentinovo, ki si jih nikakor ne želite

Splošno pravilo vendarle ostaja: če je videti predobro, da bi bilo res, zagotovo ne more biti res. Na enem od lažnih spletnih mest, ki neverjetno dobro posnema podobo prave Amazonove trgovine, navajajo (kakopak neresnične) ugodne ponudbe nakita z namenom, da od uporabnikov pridobijo njihova uporabniška imena in gesla ter jim s tem ustvarijo finančno škodo.

Lažne spletne trgovine vedno popolnejše posnemajo prave spletne trgovine, zato pozornost ni nikoli odveč. Na fotografiji: lažna spletna trgovina, ki zlorablja podobo Amazonove spletne trgovine. Foto: zaslonski zajem / Kaspersky

Vrtnice z nevidnimi bodicami

Kar četrt milijarde vrtnic vsako leto vzgojijo prav zaradi valentinovega. Potencial prodaje cvetja na valentinovo so prepoznali tudi kiberkriminalci – vzpostavili so lažne spletne cvetličarne, kjer niso niti poskušali posnemati kakšne znane obstoječe spletne trgovine.

Pozornost uporabnikov poskušajo zmanjšati z živahnimi fotografijami in privlačnimi opisi, ki spremljajo izjemno ugodne cene, a če žrtev nasede, naročila ne bo nikoli prejela, ostala pa bo brez denarja za lažni nakup in v slabšem primeru tudi brez podatkov o kartici ali spletni banki, s katerimi jim nepridipravi odnesejo še več denarja.

Z barvitimi fotografijami in privlačnimi opisi upravljavci lažnih spletnih trgovin upajo, da bodo zmotili našo pozornost in zmanjšali našo previdnost. Na fotografiji: lažna spletna cvetličarna. Foto: zaslonski zajem / Kaspersky

Tehnološke naprave, vedno učinkovita vaba

Tehnične naprave so za marsikoga vsak dan v letu zanimiva darila, valentinovo pa je idealna priložnost, zaradi katere se v tem obdobju obdarovanje še občutno poveča. Ne le za cvetje, tudi za takšne izdelke je splet poln lažnih trgovin, ki izkoriščajo privlačnost raznih priljubljenih naprav.

Prazniki so vedno obdobje povečanega števila prevar, svarijo strokovnjaki računalniške varnosti družbe Kaspersky. Čeprav so načini prevare v veliki meri standardizirani, so obenem tudi zelo prilagodljivi na vse nastajajoče trende, kar pomeni, da jim s starimi triki vedno uspe prevarati nove žrtve, so še povedali.

Vsakdo bi si želel nabaviti nov pametni telefon, tablico, slušalke ali kaj drugega iz nabora tehnoloških dobrot za čim nižjo ceno, a preveč ugodne ponudbe so žal največkrat le kazalnik poskusa prevare. Foto: zaslonski zajem / Kaspersky

Sami smo najboljši varuhi svoje kibernetske varnosti

Pozornost in previdnost vsakega uporabnika je zelo preprosto, a hkrati zelo učinkovito orodje za obrambo pred tovrstnimi kibernetskimi napadi. Zelo veliki spletni popusti morajo biti sprožilec za dodatno preverjanje pristnosti spletnega mesta, preden nanj vpišemo svoj kakršenkoli osebni podatek.

Začne naj se že s preverjanjem spletnega naslova in spletne domene – nepridipravi zamenjajo eno črko v upanju, da uporabnik ne bo opazil razlike od pristnega spletnega mesta. Posebno previdnost zahtevajo e-poštna sporočila, ki oglašujejo takšne lažne trgovine, saj vsebujejo povezave, ki vodijo do zlonamernih spletišč.

Vedno se temeljito prepričajmo, ali je spletno mesto, kamor vpisujemo svoj kakršenkoli osebni ali finančni podatek, pristno. Foto: Shutterstock

Pazimo, komu kaj zaupamo

Pred vsakim vpisovanjem osebnih in finančnih podatkov se je treba posebej pozorno prepričati, da gre za varno povezavo na varni in preverjeni spletni platformi.

Če pa bi takšni temeljni varnostni ukrepi odpovedali, bo varnostno poslanstvo opravila dokazana programska oprema za zagotavljanje računalniške varnosti, ki bo preprečila odpiranje povezav do zlonamernih spletnih mest in tako prispevale večji varnosti pristnega digitalnega poslovanja.