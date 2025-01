Sam(sk)i za valentinovo?

Sestavite seznam želja

Valentinovo je lahko tudi priložnost, da sami sebe spoznate nekoliko bolje. Naredite seznam desetih želja, ki ga boste do prihodnjega praznika zaljubljencev poskusili izpolniti, pri tem pa ni nujno, da so želje vedno romantične. Samsko življenje ima svoje prednosti, saj vas v resnici nihče ne ovira, da svojega življenja ne bi živeli tako polno, kot si želite.

Razvajajte se

Če ni nikogar, ki bi vas pocrkljal, to storite sami in se razvajajte, kakor vam je najbolj všeč. Privoščite si čokoladni dan in pojejte toliko čokolade, kolikor zmorete, pojdite na masažo, odpravite se v kino, skratka, namenite si nekaj ljubeče pozornosti, na katero sicer radi pozabite.

Družite se

Zagotovo se med vsemi prijatelji, ki jih imate, najde kdo, ki valentinovega ne bo praznoval v dvoje – zakaj ga torej ne bi preživeli skupaj? To je tudi odlična priložnost, da spet srečate ljudi, s katerimi se nimate priložnosti večkrat videti, in obudite zarjavela prijateljstva. Če ste razpoloženi za zabavo, se lahko udeležite zabave za samske in morda odidete domov v paru.

Odpotujte

Če si to lahko privoščite, si vzemite dan samo zase in se odpravite na izlet, raziščite kraj, ki ga ne poznate, in uživajte v vlogi turista. Poleg tega, da je to prijeten pobeg od vsakdana, vam lahko prinese tudi nove znance ali simpatije.

Dan kot vsak drugi

Če že vsi nekaj počnejo za valentinovo, vam ni treba početi ničesar. Delajte se, da je dan kot vsi drugi, konec koncev lahko ljubezen izkazujete kadarkoli, ne da bi za to zapravljali denar. Uprite se čokoladnim bombonom, ki vas bodo vabili s polic, namesto romantične komedije zvečer poglejte akcijski film in počakajte, da ta osladni praznik čim prej mine.