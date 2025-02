Praznujete valentinovo? To je deset nasvetov, kako partnerju izkazati ljubezen.

Ana: "Ljubezen izkazujem z besedami potrditve, da ga ljubim in ga imam rada. Pozorna sem na njegove potrebe in želje ter ga pri tem podpiram. Presenetim ga z masažo, kavo... Potrudim se, da čas, ki ga preživiva skupaj, preživiva na kvaliteten način."

Dean: "Ljubezen je kot ogenj, da močno gori moraš nenehno skrbeti zanj. Bistvo je da jo neguješ da nenehno z malimi dejanji nekomu sporočaš, da ti je všeč, da si srečen da je ob tebi in da ga nočeš izgubit. Večkrat ko boš to storil bolj bo gorel tvoj ogenj ljubezni kaj pa narediš ni toliko važno le naredi."

Katja: "Ljubezen svoji ljubljeni osebi izkazujem z vso svojo dušo in telesom. Vsakodnevno skrbim zanj in mu zaupam, pošiljam mu lepa pozitivna sporočila in ga nasmejim, zanj skuham jedi, ki jih obožuje in mu zlikam najljubšo srajco. Najlepše je, ko se skupaj odpraviva na krajše izlete v naravo, kjer uživava v družbi drug drugega. Vsak dan je lahko valentinovo."

Foto: Shutterstock

Zaupajte nam majhna ljubezenska dejanja, s katerimi svoji ljubljeni osebi izkazujete ljubezen in naklonjenost, majhne dragocene geste, ki vam pomagajo ohraniti ljubezen živo.Vaše zgodbe bomo zbrali in jih objavili na Siol.net, da bodo v navdih drugim bralcem. Morda komu pomagajo odkriti, da se ljubezen skriva v majhnih stvareh.

Foto: Shutterstock

Tija: "Vsak večer pred spanjem ga močno objamem in mu zašepetam nekaj lepega, da gre z lepo mislijo spat."





Xsena: "Pozornost, nežna in predvsem spontana dejanja s pridihom hudomušnosti, to ljubljeni osebi da iskren nasmeh na obraz, toplino v srcu in srečo v duši."



Nejc: "Ko se sprehajava po gozdu ali greva skupaj teč, vedno prilagodim svoj korak njenemu tempu, da se lahko v miru pogovarjava ali pa uživava v tišini. Ta drobna pozornost nama omogoča, da sva bolj povezana."



Ruža: "Ljubezen je lepa, čista in okusna. Kdor ljubi, okuša prijetno aromo v ljubljeni osebi. Ni lepšega kot sladek poljub, in tudi ni nujno, da je namenjen svojemu partnerju. Objamemo in poljubimo lahko vsako osebo, ki si to zasluži."



Jana: "Dragi moj Ivan, naj te pobožam z besedami. Rada te imam kot čokoladno pralinejo v mojih ustih. Počasi se topi pri najinih poljubih. Prebiram te kot knjigo, ki nakazuje srečen konec. Noro te ljubim kot popevka, ki ravnokar odmeva iz brnečega radia."

Aleš: "Zjutraj ogrejem avto, očistim stekla.