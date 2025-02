Švedski nogometni zvezdnik balkanskih korenin Zlatan Ibrahimović je leta 2023 v intervjuju z britanskim voditeljem Piersom Morganom za njegovo serijo oddaj Piers Morgan Uncensored na Talk TV odgovarjal tudi na vprašanja o odnosu z njegovo dolgoletno partnerko Helen Seger.

Na vprašanje, zakaj je nikoli ni prosil za roko, je Ibra ponudil presenetljiv odgovor: "Sem, a me je zavrnila," nato pa podrobneje opisal ozadje spodletele zaroke.

"Rekel sem ji, da si po 20 letih zasluži biti poročena z mano, pa je odgovorila, da ji ni treba biti poročena z mano, da bi lahko bila z mano. Močna je, zelo močna," je o svoji partnerki, uspešni poslovni ženski in nekdanji manekenki, dejal nekdanji švedski reprezentant. Dodal je še, da se mu zdi zavrnitev "kul" – "ker če to storiš, pridobiš več spoštovanja od mene" – češ da mu ni treba vedno zmagovati, kar je skrajno nenavadna izjava iz ust Zlatana Ibrahimovića.

Helen Seger Foto: Reuters

Na vprašanje, ali bo še poskušal, je Ibra odgovoril v svojem značilnem slogu: "Ne, imela je priložnost, druge ne bo dobila."

Par – med njima je deset let starostne razlike, Ibrahimović je star 43 let, Seger pa 53 – je skupaj od začetka leta 2000 in ima dva sinova, Maximiliana in Vincenta.

