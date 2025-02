V Beli hiši so ob dnevu zaljubljencev priredili besedilo priljubljene pesmi Roses Are Red. "Vrtnice so rdeče, vijolice so modre, pridite nezakonito in deportirali vas bomo," se glasi njihovo voščilo, ki so ga objavili na uradnih družbenih profilih Bele hiše. Ob tem so zapisali: Srečno valentinovo.

Happy Valentine's Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025

Na voščilnici sta na roza ozadju fotografiji ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Toma Homana, tako imenovanega "carja carin", človeka, ki je v Trumpovi administraciji zadolžen za vse oblike deportacije tujcev.

Ljudje osupli in ogorčeni

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev. Igralka Alyssa Milano je zapisala, da jo je sram za Trumpovo administracijo. "Upam, da svet ve, da je v tej državi polno čudovitih, delavnih ljudi, ki se zavedajo, da je raznolikost naša prednost," je zapisala Milano.

"To je norost, da kaj takega objavi uradni vladni profil," in "To je sramotno in žaljivo, ne glede na to, kateri strani pripadaš," se glasijo komentarji osuplih in ogorčenih uporabnikov družbenih omrežij.

Trump je že pred volitvami napovedal največjo deportacijo nezakonitih priseljencev v ZDA, saj trdi, da so prav oni v večji meri odgovorni za kazniva dejanja. Od nastopa mandata 20. januarja so po podatkih Bele hiše aretirali že več kot osem tisoč ljudi, med njimi so nekatere že deportirali, druge pa zaprli.