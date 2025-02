Pravosodno ministrstvo ZDA odstopilo od obtožnice newyorškega župana

Pravosodno ministrstvo ZDA je v petek zvezno sodišče v New Yorku zaprosilo, naj zavrže obtožnico proti županu Ericu Adamsu zaradi korupcije. To so morali storiti neposredno iz Washingtona, potem ko noben zvezni tožilec iz New Yorka ni upošteval ukaza iz prestolnice. O prošnji ministrstva mora odločiti pristojni sodnik, poročajo ameriški mediji.