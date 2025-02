V ZDA se nadaljujejo sodne blokade Trumpovih ukrepov

Ameriška zvezna sodišča so v petek nadaljevala blokado ukrepov predsednika Donalda Trumpa. Ta pa je medtem podpisal nov izvršni ukaz o prepovedi cepljenja šolarjev proti covidu-19, ustanovil Svet za energetsko prevlado ZDA in se pohvalil z dosedanjimi dosežki. Nadaljujejo se tudi odpuščanja v zvezni vladi ZDA.

CNN poroča, da so v ministrstvu za energijo odpustili 300 članov Nacionalnega sveta za jedrsko energijo, ki upravlja z jedrskimi zalogami ZDA. To naj bi storili v okvirju splošnih odpuščanj v ministrstvu, pri tem pa naj ne bi preučili, ali gre za pomembna delovna mesta.

Na ministrstvu za zdravje je obvestilo o prekinitvi delovnega razmerja dan po prisegi novega ministra Roberta Kennedyja mlajšega dobilo 5200 zaposlenih, od tega ukinitev delovnega mesta grozi vsem 1300 delavcem Centra za nadzor nad boleznimi (CDC).

Zvezno sodišče je v petek podaljšalo prepoved množičnih odpuščanj v Uradu za zaščito potrošnikov. Zaposleni imajo trenutno dopust do sredine marca, ker jim je novo Trumpovo vodstvo ukazalo, naj ostanejo doma.

Drugo sodišče je podaljšalo prepoved dostopa uslužbencem urada za vladno učinkovitost pod vodstvom Elona Muska do plačilnega sistema ministrstva za finance ZDA, tretje sodišče pa je blokiralo Trumpovo prepoved zdravljenja mladoletnih transspolnih oseb.

Bo sodišče prepovedalo delovanje Muskovega urada?

Različni tožniki, kot so sindikati, pravosodni ministri zveznih držav, posamezniki in organizacije so vložili še več drugih tožb. Zvezno sodišče v Washingtonu medtem še ni odločilo o tožbi za popolno prepoved delovanja Muskovega urada.

Na tožbo se pripravlja tudi tiskovna agencija AP. Ker je ohranila ime Mehiškega zaliva potem, ko ga je Trump preimenoval v Ameriški zaliv, namreč še vedno nima dostopa do Bele hiše.