Pri eni najlepših italijanskih srednjeveških vasic so odprli novo atrakcijo, namenjeno ljubiteljem adrenalinskih podvigov – viseči most, pod katerim zeva 175 metrov praznine.

Ob vse bolj množično oblegani Toskani je za tiste, ki si želijo odkriti kaj novega, vse bolj priljubljena italijanska dežela Umbrija. Hribovita dežela, ki nima morske obale, privlači ljubitelje narave in pohodništva, od nedavnega pa tudi adrenalinske navdušence.

Pri vasi Sellano, ki velja za enega najlepših srednjeveških krajev v Italiji, so pred kratkim odprli najvišji viseči most za pešce v Evropi. Rekorder povezuje vas Sellano z vasjo Montesanto na nasprotni strani doline Valnerina, na najbolj vrtoglavi točki pa se pne kar 175 metrov nad tlemi.

Foto: Shutterstock

Most je dolg dobrih 500 metrov in ima 1.023 pragov, po katerih stopajo adrenalina željni obiskovalci, ki med pohodom premagajo tudi 68 metrov višinske razlike.

Foto: Shutterstock

Pot čez most traja v povprečju med 30 in 45 minutami, dostop nanj ni dovoljen majhnim otrokom (omejitev višine obiskovalcev je najmanj 120 centimetrov), ob tem pa opozarjajo, da morajo biti obiskovalci dobro fizično in psihično pripravljeni. Ob tem je seveda odlično poskrbljeno za varnost, vsak pohodnik je za most pripet z varnostnim pasom.

Foto: Profimedia

Most je odprt tako poleti kot pozimi, vstopnice, ki so naprodaj prek spleta, pa stanejo 25 evrov.