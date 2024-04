Konec aprila v veljavo vstopa novost, ki bo spremenila turizem v Benetkah. Vsi dnevni turisti bodo v času 29-dnevnega testnega obdobja morali plačati vstopnino v višini pet evrov. Tiste, ki tega pravila ne bodo upoštevali, lahko doleti kazen med 50 in 300 evri, so sporočili uradniki.

Ikonično italijansko mesto je lani napovedalo, da bodo za enodnevne izlete uvedli vstopnino. O tem so razpravljali že dalj časa, potem ko se je mesto zaradi vpliva prekomernega turizma komaj izognilo uvrstitvi na seznam ogrožene svetovne dediščine.

Plačila oproščeni tisti, ki plačajo turistično takso

Vstopnino v višini pet evrov bodo morali plačati vsi, ki bodo v staro mestno jedro želeli vstopiti za en dan. Tisti, ki bodo v mestu prenočili, so plačila oproščeni, saj plačajo turistično takso, poroča portal Euronews. Oproščeni so tudi tisti, ki morajo v mesto zaradi službe, šole ali zdravstvene oskrbe, pa tudi ljudje, rojeni v Benetkah, in prebivalci regije Veneto. Podobno velja tudi za bližnje sorodnike prebivalcev mesta in za otroke, mlajše od 14 let.

Na vstopnih mestih ne bo nikakršnih fizičnih ovir, ki bi onemogočale vstop v mesto, bodo pa preverjali, ali so turisti vstopnino plačali. Župan Luigi Brugnaro je na novinarski konferenci pretekli teden pojasnil, da bo večje število ljudi preverjalo, ali imajo turisti na telefonih nameščene QR-kode, ki potrjujejo plačilo pristojbine oziroma potrdilo o oprostitvi.

Obiskovalce, ki bodo prispeli na glavno železniško in avtobusno postajo, bodo pričakali redarji, ki bodo turiste opozorili na novo zahtevo ter pomagali vsem, ki vstopnice še niso kupili. Vsem brez pametnega telefona bodo na voljo točke, kjer bo mogoče kupiti dnevno vstopnico.

Po uradnih podatkih je leta 2022 v zgodovinskem središču Benetk prenočilo približno 3,2 milijona turistov. Foto: Shutterstock

Pregledovanje bo potekalo naključno

Kot je povedal Brugnaro, bodo vse, ki jih bodo zunaj nadzornih točk odkrili brez zahtevane dokumentacije, kaznovali. Globe se bodo gibale med 50 in 300 evri. Pregledovanje bo potekalo naključno.

Vstopnino bo treba plačati za obiske med 25. aprilom in 5. majem ter vse konce tednov do sredine julija, izjema bosta 2. in 3. junij. Skupno bodo vstopnino zaračunavali 29 dni. Te datume so določili, ker so takrat Benetke še posebej polne obiskovalcev.

Po uradnih podatkih je leta 2022 v zgodovinskem središču Benetk prenočilo približno 3,2 milijona turistov – v to število ni vključenih na tisoče obiskovalcev, ki ga obiščejo le za en dan. Središče mesta ima manj kot 50 tisoč stalnih prebivalcev, na vrhuncu sezone pa je lahko v njem več kot dvakrat toliko turistov.

Poleg vstopnine so beneške mestne oblasti konec prejšnjega leta uvedle še en ukrep – od začetka junija bodo prepovedane turistične skupine z več kot 25 osebami, ki jih spremljajo turistični vodniki, in uporaba zvočnikov na turističnih ogledih. Prav tako se skupine turistov ne bodo smele več ustavljati na ozkih ulicah, mostovih ali prehodih.

