Več kot 195 tisoč prodanih dnevnih vstopnic je v preizkusnem obdobju Benetkam prineslo že več kot 975 tisoč evrov prihodkov, kažejo podatki, ki jih je danes objavila občinska uprava. Rezultati so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nekoliko presegli pričakovanja beneških oblasti.

Pristojbino za vstop v Benetke so obračunavali neprekinjeno od 25. aprila do 5. maja. Odslej bo treba vstopnino plačati skoraj vse sobote in nedelje do sredine julija. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko v Italiji obeležujejo dan republike.

Vstopnice je treba rezervirati prek spleta

Vstopnino je treba plačati s kreditno kartico ali s Paypalom, medtem ko si morajo vstopnice obiskovalci prek spleta vnaprej rezervirati. Pridobiti morajo QR-kodo in jo prenesti na mobilni telefon. Če tega ne storijo, tvegajo kazen do 300 evrov.

Plačila vstopnine so oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce, kot tudi tiste, ki v mestu prenočijo, velja obveznost rezervacije, a jim vstopnine ni treba plačati.

Mesto v italijanski laguni letno obišče približno 15 milijonov obiskovalcev in je ena od najbolj obleganih turističnih destinacij na svetu. Čeprav množični turizem tamkajšnjemu gospodarstvu prinaša veliko denarja, množice mestu povzročajo tudi veliko težav. "Naš cilj ni pobiranje denarja, ampak preprečiti, da bi mesto eksplodiralo," je aprila ob uvedbi novosti pojasnil beneški župan Luigi Brugnaro.

Še vedno sicer ni jasno, ali bodo Benetke s pristojbino vztrajale tudi po koncu preizkusnega obdobja. Če se bodo oblasti odločile za nadaljevanje, bodo zbrana sredstva po napovedih namenili vzdrževanju cest, kanalov in stavb.

Trenutno so stroški uvedbe vstopnine in vzpostavitve sistema vstopnic višji od prihodkov, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preberite tudi: