Vasica Lauterbrunnen, ki se nahaja v istoimenski občini, leži na nadmorski višini 802 metra ob vznožju Švicarskih Alp. Ponaša se z zelenimi dolinami, visokimi pečinami in kar 300 metrov visokim slapom Staubbach, ki pritegne veliko število turistov.

Pristojbina bi veljala za tiste, ki se pripeljejo z avtomobilom

Ker se vasica z 2.400 prebivalci težko spoprijema z množičnim turizmom, so lokalni uradniki sporočili, da razmišljajo o uvedbi vstopnine za dnevne obiskovalce, kot so jo pred kratkim začeli zaračunavati v Benetkah.

Nobenega dvoma ni, da je Lauterbrunnen priljubljena destinacija za tiste, ki si želijo posneti idilične fotografije za svoja družbena omrežja. Dnevni obiskovalci pa lokalnim prebivalcem povzročajo nemalo preglavic. Parkirišča in javni prevozi so namreč prenatrpani, ulice pa polne smeti. Naraščajo tudi cene najemnin. "Počutimo se kot zaposleni v zabaviščnem parku," je za švicarski javni radio SRF povedal vaški duhovnik Markus Tschanz.

Lokalne oblasti so tako ustanovile delovno skupino, ki naj bi določila načine za obvladovanje pritoka turistov. Eden od predlogov je slediti Benetkam in dnevnim obiskovalcem zaračunati vstopnino od 5 do 10 evrov. Pristojbina bi veljala samo za tiste, ki se v vas pripeljejo z avtomobilom. Če bi prišli z javnim prevozom, vam vstopnine ne bi bilo treba plačati. Prav tako bi bili izvzeti gostje, ki bi prenočili vsaj eno noč.

Foto: Shutterstock

Uvedba vstopnine v Benetkah ni zmanjšala pritoka turistov

Če bo ukrep dobil zeleno luč, bo potrebno urediti še nekaj podrobnosti, preden bi lahko začel veljati. Sem sodijo vprašanje, kako uvesti pristojbino za naravno območje, in predlogi za izvajanje pregledov.

Kritiki tovrstnih ukrepov opozarjajo, da dnevne vstopnine ne pomagajo pri reševanju težav množičnega turizma. Pred kratkim objavljeni podatki so namreč pokazali, da uvedba vstopnine v Benetkah ni zmanjšala pretoka turistov. So pa v prvih 11 dneh, ko so zaračunavali vstop v mesto, prodali 195 tisoč vstopnic in z njimi zaslužili skoraj milijon evrov, kar je veliko več, kot so načrtovali. O uvedbi tovrstne vstopnine sicer razmišljajo tudi v mestu Como ob istoimenskem jezeru, eni najpriljubljenejših letoviških destinacij v Italiji.

Foto: Shutterstock

