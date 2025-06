Borštnikov prstan prejela Nataša Barbara Gračner

V Mariboru se je nocoj s podelitvijo nagrad sklenil 60. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadela prvakinja SNG Drama Ljubljana Nataša Barbara Gračner, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

Strokovna žirija, ki je ocenjevala predstave na letošnjem festivalu, je ob zaključku izpostavila, da so bile v tekmovalni program uvrščene predstave zelo raznorodnih vsebinskih, estetskih in uprizoritvenih modusov.

"Neposredno angažiranih projektov z jasno razvidno topiko in kritično noto je bilo sorazmerno malo, zato pa toliko več premišljeno strukturiranih refleksij. Te so ob bolj subtilno razdelani družbeni kritičnosti iz historičnega ali aktualnega vidika manifestirale današnje stanje univerzalne bivanjske travme, stiske in negotovosti," je zapisala.

Soglasna podelitev nagrad

"Pri tem so bile uporabljene najrazličnejše uprizoritvene strategije: od inventivne izbire lokacij, izrazite emocionalne vključenosti, ironične distance, preizpraševanja samega gledališkega medija in položaja igralca oziroma igralke v njem do ultimativnega fizičnega utelešenja izvedbenega akta v smislu performansa. Ne gre spregledati tudi domiselnih inscenacij del klasične slovenske literature, ki so ob izvirnih režijskih, dramaturških in koreografskih prijemih ter predvsem izjemnih igralskih stvaritvah predstavljala pomemben del festivalskega repertoarja. Ti projekti tudi s participacijo najmlajših generacij gledaliških ustvarjalcev pričajo o vitalnosti slovenskega gledališča in odličnih obetih za prihodnost," je ocenila.

Vse nagrade je žirija podelila soglasno. Predstavo Kazimir in Karolina, ki je prejela veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo, po navedbah žirije "zaznamuje izjemna kompleksnost igralskih, koreografskih in scenskih prvin, kombiniranih z neštetimi natančno sinhroniziranimi detajli, kar tako protagoniste kot občinstvo od prvega prizora posrka v frenetičen vrtinec dogajanja".

Nina Rajić Kranjac je za to predstavo prejela tudi Borštnikovo nagrado za režijo in Marina Sremac za kostumografijo.

Igor Vasiljev je dobil Borštnikovo nagrado za scenografijo v predstavi Nebesje v produkciji Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana, Klemen Kovačič, Nik Žnidaršič in Maša Radi Buh pa za koreografijo v predstavi Agmisterij (zadnjič) v produkciji Bunker Ljubljana in Klemen Kovačič.

Najboljša mlada igralka Živa Selan

Tibor Hrs Pandur je prejel Borštnikovo nagrado za izvirno dramsko besedilo za predstavo Pet kraljev: K psihopatologiji neke monarhije v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča (SLG) Celje. Borštnikova nagrada za posebni dosežek po presoji žirije za poglobljen pristop h konceptu in izvedbi predstave pa je šla v roke ustvarjalcem predstave Balada o trobenti in oblaku v režiji Žige Hrena v produkciji Mini teatra in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Z Borštnikovo nagrado za igro so počastili Polono Juh v predstavi Prah v produkciji Društva dveh, Klemna Kovačiča v predstavi Agmisterij (zadnjič), Darjo Reichman v predstavi Boj na požiralniku v produkciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj ter Ivana Peternelja za igro v predstavi Kje mi živimo v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča in Zavoda Melara. Kot najboljšo mlado igralko so izpostavili Živo Selan v predstavi Boj na požiralniku.

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je za najboljšo uprizoritev leta 2024 izbralo Agmisterij v avtorski zasnovi, režiji in izvedbi Klemna Kovačiča.