Borštnikov prstan si je nadel Branko Šturbej

V Mariboru se je nocoj s podelitvijo nagrad sklenil 59. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel prvak ljubljanske Drame Branko Šturbej, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so bili izbrani šesturni Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča.

Glavna zvezda zaključne prireditve festivala je bil tako kot vsako leto doslej prejemnik najvišjega priznanja za igralsko ustvarjalnost v Sloveniji - Borštnikovega prstana. Tokrat ga je prejel Branko Šturbej, ki od leta 1997 igralsko ustvarja v Drami SNG Ljubljana, sodeluje pa tudi v drugih slovenskih gledališčih, na neinstitucionalni sceni ter na televiziji in pri filmu.

"Igralski razpon Branka Šturbeja je širok, zajema vloge tako v klasičnem kot sodobnem repertoarju, enako suveren je v drami in komediji, v vsako vlogo, se zdi, vstopa z enako 'naivnostjo' in neposrednostjo, z domala otroškim čudenjem, počasi, a zanesljivo pa skozi njen razvoj - ob nesporni 'tehnični' virtuoznosti - pridobiva presunljivo miselno in emotivno globino. Njegova igra vselej prihaja, kot je bilo nekoč zapisano, 'iz resničnega epicentra gledališča'," je v obrazložitvi izpostavila žirija.

Šturbej je ob prejemu prstana ponovil, da je ta nagrada zanj "največje priznanje, čast in spodbuda". V zahvalnem govoru se je tudi odločno izrekel proti zasledovanju finančnega profita v gledališču.

V ospredju mlajše generacije

Pred tem so na slovesnosti v SNG Maribor podelili še ostale festivalske nagrade. Mednarodna strokovna žirija, ki je ocenjevala predstave v tekmovalnem programu, je posebej opozorila "na umetniško silovitost prispevkov ustvarjalk in ustvarjalcev mlajših generacij", zaradi česar je bila težavna predvsem odločitev o dodelitvi Borštnikove nagrade za mladega igralca ali igralko. To so podelili Diani Kolenc za vlogo Celeste v predstavi Razpoka v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

Režiser omenjene predstave Jan Krmelj je prejel nagrado za režijo. "Režiser Jan Krmelj nas v uprizoritvi Razpoka domiselno in spretno s pomočjo zanimivih ter predvsem izvirnih scenskih rešitev pritegne v zgodbo glavnih junakov ... Na odru je ustvarjen realističen, toda na svoj način tudi virtualen svet, poln strahu in preganjavice, v katerem prepoznavamo tudi del lastne izkušnje," je zapisala žirija.

Krmelj se je tako kot številni drugi nagrajenci na odru ob prejemu nagrade zahvalil celotni ekipi, saj je gledališko ustvarjanje vedno ekipno delo. "V dobi nadzornega kapitalizma je ustvarjanje skupnosti subverzivno dejanje," je dejal. Ob tem pa je pozval "proti nadzoru nad našimi telesi" in "proti nasilju, zaradi katerega ta trenutek izgubljajo življenje nepreštevni civilisti".

Velika Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo

Velika Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo je bila dodeljena ustvarjalcem predstave Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac, ki se je "monumentalnega besedila lotila z doslednim občutkom za invencijo in drznim pristopom, s katerim je uspešno povezala mnoge politične in filozofske pramene te igre ter jo obenem oblikovala v predstavo za sodobni čas".

Tudi režiserka Rajić Kranjac je izpostavila, da je nagrada "sad kolektivnega, trdega in ljubečega dela". Ob tem se je zahvalila vodstvu Slovenskega mladinskega gledališča: "V Mladincu je nemogoče mogoče... Upam, da bo pot Slovenskega mladinskega gledališča šla naprej, kot se za Slovensko mladinsko gledališče spodobi - strokovno, tehtno, strastno. Ker ti ljudje svoj teater ljubijo in si to tudi zaslužijo," je dejala.

Za vloge v tej predstavi sta Nataša Keser in Anja Novak prejeli nagrado za igro, druga tudi za vlogo v predstavi Ljubimki, prav tako v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča. Še dve enakovredni Borštnikovi nagradi za igro sta prejela Jernej Gašperin za vlogo Noaha v predstavi Razpoka ter Borut Veselko za vlogo Jockla v predstavi Deževen dan v Gurlitschu v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Nagrada za scenografijo je šla v roke Linu Japlju za predstavo Razpoka, za kostumografijo Marini Sremac za predstavo Angeli v Ameriki, za glasbo sta jo prejela Val Fürst in Pavel Panon za predstavo Razpoka.

Nagrado za avtorski koncept in dramatizacijo je žirija dodelila Živi Bizovičar in Niku Žnidaršiču za Juriš v produkciji SLG Celje, medtem ko je posebno nagrado žirije prejela celotna ustvarjalna zasedba projekta Spolna vzgoja II, "in sicer za izjemno družbeno odgovornost in izvajalski aktivizem, ki sta na oder ter v širši javni prostor pogumno in odločno uvedla celoten spekter pomembnih tem ženske seksualnosti, ki so v patriarhalnem družbenem okolju na splošno nevidne, prezrte ali tabuizirane".

Ta serija predavanj-performansov v režiji Tjaše Črnigoj in koprodukciji Nove pošte (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) ter Mesta žensk je prejela tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev v letu 2023.

Dvotedensko Borštnikovo srečanje je sicer po besedah umetniškega direktorja festivala Aleša Novaka ponovno potrdilo, da imamo v Sloveniji visoko razvito gledališko kulturo, ki jo spoštujemo in cenimo. "Gledališče, ki smo ga gledali v teh dneh, je pogumno in brezkompromisno, ostrilo je naše čute in razumevanje, nežno in silovito je vstopilo v nas in pustilo neizbrisljivo sled," je dejal v uvodnem nagovoru zbranih na prireditvi.