V jedru letošnjega Borštnikovega srečanja je nasilje

Na Malem odru SNG Maribor so predstavili tekmovalni program 59. Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo med 3. in 16. junijem ponovno ponudilo izbor vrhunskih gledaliških predstav slovenskih in tujih producentov, raznolik spremljevalni program s strokovnimi srečanji, pogovori ob knjigah in z razstavami, refleksijo gledališkega dogajanja in zanimivimi študentskimi vsebinami.

Osrednji del festivala je tekmovalni program, v katerem se bo zvrstilo dvanajst predstav po izboru selektorja dr. Blaža Lukana, ki si je v koledarskem letu 2023 ogledal približno sto uprizoritev, izbrane pa so v kar največji meri upoštevale dva kriterija: kriterij konteksta in kriterij prevpraševanja odrskega izraza.

"Zanimale so me predstave, ki poskušajo artikulirati tudi svet zunaj teksta oziroma uprizoritve ali gledališča kot takega, in predstave, ki za to artikulacijo iščejo – in v veliki meri tudi najdejo – nova izrazna sredstva, tako parcialne znake kot celovit uprizoritveni sistem," je selektor zapisal v utemeljitvi izbora.

Večina predstav se osredotoča na subjekte, ki odražajo sodobnega človeka z razpršenim fokusom in temeljno nemočjo v družbenih vlogah. "In tako se predstave v letošnjem izboru najsibo subtilno, neposredno ali metaforično zadirajo v družbena, družinska, partnerska razmerja, v zatiralske sisteme, v na videz neprebojno korporativno in medijsko realnost ter v sama srca različnih zanikovalskih mehanizmov (rasizma, seksizma, homofobije, ksenofobije ...) in pri tem izpostavljajo eno najizrazitejših tem izbora, delno pa tudi nabora, temo nasilja," je pojasnil Lukan.

Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje, in dr. Blaž Lukan, selektor tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah

Umetniški direktor festivala Aleš Novak je povedal, da je tekmovalni program slovenskih uprizoritev že tradicionalno najpomembnejši in osrednji programski sklop festivala. "Letošnji izbor selektorja Blaža Lukana prinaša dvanajst vznemirljivih uprizoritev slovenskih producentov, kar sočasno pomeni tudi največji mogoči obseg tega jedrnega segmenta festivalskega programa. Ker so nekatere letošnje tekmovalne uprizoritve daljše ali pa izvedbeno zahtevnejše, je pred nami kar zahtevna naloga, ki vključuje tudi iskanje in opremljanje zunanjih lokacij in usklajevanje festivalskega urnika," je poudaril.

Ob tem osrednjem festivalskem sklopu pripravljajo tudi druge festivalske vsebine, od gostovanj tujih gledaliških skupin in slovenskih uprizoritev v spremljevalnem programu do študentskega in strokovnega programa. Pri izvedbi festivala sodelujejo s številnimi deležniki s področja gledališča in kulture, letos bodo še nekoliko več organizacijskih naporov usmerili v predstavitev in promocijo slovenske gledališke ustvarjalnosti za gledališke profesionalce iz tujine, je povedal Novak.

Borštnikovo srečanje bodo slavnostno odprli 7. junija s predstavo Vezi duš v produkciji Staatstheater Mainz, gostovanje soorganizirajo s Cankarjevim domom, je napovedal Novak. Festival se bo končal 16. junija s podelitvijo festivalskih nagrad in Borštnikovega prstana.