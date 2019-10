Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je igralka Marinka Štern

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo je igralka Marinka Štern. To osrednjo nagrado za igralsko ustvarjalnost v slovenskem prostoru bo prejela ob zaključku festivala, ki ga bo Maribor gostil od 14. do 27. oktobra.

Foto: Mediaspeed

Marinka Štern je gledališka in filmska igralka, ki je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomirala leta 1975. Po končanem študiju se je zaposlila v Slovenskem mladinskem gledališču. A gledališče ni njena edina ljubezen, nastopila je tudi v kar nekaj celovečernih filmih slovenske produkcije, nastopila pa je tudi v televizijskih in radijskih produkcijah.

Leta 2006 je že prejela Borštnikovo priznanje, in sicer Borštnikovo nagrado za igro. Na letošnjem že 54. Borštnikovem srečanju, ki velja za naš najpomembnejši festival poklicnih gledališč in ki je ime dobilo po slovenskem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, bo igralki šel v roke prestižen Borštnikov prstan – najpomembnejša slovenska nagrada za igralske dosežke, ki velja tudi za najvišje priznanje za življenjsko delo.

Po navedbah strokovne komisije za podelitev Borštnikovega prstana jo odlikujejo igralska predanost, vrhunskost in unikatnost. "Je suverena igralka, ki je vedno pripravljena iz neznanega narediti znano, povezati nepovezljivo, predvsem pa z natančno igralsko prezenco začarati in včasih kar uročiti gledalke in gledalce," med drugim piše v utemeljitvi.

Festival Borštnikovo srečanje se začenja v ponedeljek

Festival Borštnikovo srečanje se bo začel v ponedeljek z mednarodno konferenco o razvoju novih občinstev Prečiti meje, s katero letos nadgrajujejo lani uvedena nova programska sklopa Mlado in Študentsko gledališče.

Jedro festivala ostaja izbor uprizoritev pretekle gledališke sezone v Sloveniji, ki se potegujejo za festivalske nagrade. Letošnji selektor tekmovalnega programa Matjaž Zupančič se je odločil za 12 naslovov.

Skupno bo v 14 dneh po napovedih umetniškega direktorja Aleša Novaka na ogled 42 gledaliških uprizoritev, kar predstavlja enega največjih festivalskih obsegov doslej.