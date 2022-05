Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je Ivo Barišič

Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je nekdanji član ansambla SNG Nova Gorica Ivo Barišič, so danes sporočili organizatorji 57. Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na sklepni slovesnosti 12. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.

V razglasitvi dobitnika Borštnikovega prstana je izpostavljeno, da tako gledališko kot filmsko ustvarjanje Iva Barišiča zaznamuje popolna predanost igralskemu poklicu.

"Najznačilnejša poteza v ustvarjalnosti Iva Barišiča sta njegova predanost in odprtost – kot igralec vseskozi posodablja svoj način igre in ohranja radovednost za nov, drugačen gledališki in filmski jezik, zato z njim radi sodelujejo tako izkušeni, uveljavljeni režiserji kot tudi ustvarjalci najmlajše generacije in tisti, ki odstopajo od ustaljenih teatrskih in filmskih praks," piše v utemeljitvi nominacije za nagrado.

Začel je kot gledališki samouk

Ivo Barišič je umetniško pot začel kot gledališki samouk. Član igralskega ansambla novogoriškega gledališča je bil vse od njegove profesionalizacije leta 1969. V Primorskem dramskem gledališču, leta 2004 preimenovanem v Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica, ter v drugih gledaliških hišah je nastopil v več kot 170 uprizoritvah, vidne vloge pa je, še zlasti v zadnjem desetletju, oblikoval tudi na filmu in televiziji. V začetku leta 2014 se je upokojil in končal gledališko kariero, pred kamerami pa še zmeraj ustvarja.

Festival Borštnikovo srečanje se začne v ponedeljek s sklopom Mlado gledališče, slavnostno odprtje bo 3. junija. V tekmovalnem programu je 16 predstav po izboru selektorice Nike Leskovšek. Program zaokrožuje še osem slovenskih uprizoritev v spremljevalnem programu. Festival ohranja tudi mednarodno razsežnost, saj bo gostovalo pet tujih uprizoritev.

