Velika nagrada Borštnikovega srečanja uprizoritvi Gejm Žige Divjaka

Veliko nagrado Borštnikovega srečanja za najboljšo predstavo gledališke sezone 2019/2020 prejme uprizoritev Gejm v režiji Žige Divjaka in koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana. Divjak prejme nagrado tudi za najboljšo režijo, nagrade za igro pa Vladimir Vlaškalić, Maša Derganc, Matej Puc in Gašper Malnar.

O nagrajencih je po ogledu osmih uprizoritev v tekmovalnem programu po izboru selektorja Roka Bozovičarja odločala petčlanska mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo teatrologinja Barbara Orel, režiserja Haris Pasović in Norbert Rakowski, dramaturginja Vilma Štritof in umetniški direktor festivala BITEF v Beogradu Ivan Medenica.

Kot je zapisala v obrazložitvi, v Gejmu "vrhunski igralski ansambel skupaj z umetniškimi in tehničnimi sodelavci ustvari silovito gledališče, ki brani človečnost ter temeljna načela evropske civilizacije in kulture".

Žiga Divjak prejme tudi Borštnikovo nagrado za režijo, s katero v Gejmu "vse elemente uprizoritve povezuje v vznemirljivo in pretresljivo celoto". "Njegov režijski postopek je drzen in brezkompromisen. Pri delu tvega, prav tako kot liki v njegovi uprizoritvi tvegajo svoja življenja. V nobenem trenutku ni didaktičen, ne moralizira in ne želi ugajati občinstvu. Ustvari urgentno uprizoritev, ki se bori proti prevladi politične, fizične in estetske brutalnosti," piše v utemeljitvi.

Za predstavo Gejm so si ustvarjalci prislužili še nekaj nagrad, med drugim Borštnikovo nagrado za dramaturgijo Katarina Morano, ki je "ustvarila formalno čisto in pomensko obarvano dramaturško strukturo", in nagrado za scenografijo Igor Vasiljev, ki "ni le scenograf uprizoritve Gejm, ampak avtor koncepta prostora, ki je eden najbolj značilnih elementov režiserjeve zamisli".

Borštnikovo nagrado za mlado igralko prejme Sara Dirnberk, ki je v predstavi Gejm po ocenah žirije pokazala neprecenljivi dar biti na odru predvsem človeško bitje.

Nagrade za igro so namenili Vladimirju Vlaškaliću za vlogo v uprizoritvi Grmače v produkciji Drame Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, Gašperju Malnarju v uprizoritvi Sedem vprašanj o sreči v koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča, Maši Derganc v uprizoritvi Alice v postelji v produkciji SNG Drama Ljubljana ter Mateju Pucu v uprizoritvah Gejm in Sedem dni v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

Borštnikovo nagrado za glasbo in oblikovanje zvoka dobi Blaž Gracar v uprizoritvah Gejm in Sedem dni, nagrado za oblikovanje svetlobe pa Borut Bučinel v uprizoritvi Grmače.

Posebno Borštnikovo nagrado po presoji žirije prejmeta Lutkovno gledališče Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče za produkcijo uprizoritve Sedem vprašanj o sreči. "V času, ko se gledališča soočajo s pandemijo in njenimi posledicami, sta dve povsem različni gledališči pogumno vstopili v pravi produkcijski podvig... Motivirali so umetnike, tehnično in administrativno osebje, da entuziastično in obenem odgovorno omogočijo umetniško avanturo. To je produkcijski model v izvrstno zamišljenem in ubranem sodelovanju med umetniki, tehniki in institucijama, ki je lahko izziv tudi za največje gledališke hiše," piše v utemeljitvi.

Nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev pretekle sezone prejme uprizoritev Biokozmizem::izreka po motivih Marka Breclja in Marka Mlačnika, v režiji Dragana Živadinova in produkciji Zavoda Delak.

Že prej pa je bila znana prejemnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo. Letos si ga bo nadela igralka Jette Ostan Vejrup.