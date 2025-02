Žlahtna komedijantka je Lina Akif

Lina Akif, ki je nagrado žlahtna komedijantka prejela za vlogi v tehnoburleski Tatovi podob, je za STA povedala, da nagrade vsekakor ni pričakovala, je pa neskončno vesela, saj ji je bilo zanimivo s sodelavci ustvarjati predstavo.

"Vesela sem nagrade, ampak predvsem mi je pomembnejše, da je tudi predstava dobila nagrado, saj se mi zdi, da si zavod Emanat to neskončno zasluži, kot tudi vsi ustvarjalci predstave. Hvala žiriji, da jih je oz. nas je prepoznala," je dejala Akif.

Matija Solce je za STA ocenil, da je v kontekstu klasičnega dramskega gledališča in komedije nekaj posebnega, da je nagrado za komedijo 3JA dobila takšna predstava, ki je drugačna v veliko pogledih, ter da jo je prejel tudi on.

"Zdi se mi pomembno, da se uveljavijo druge prakse v uprizoritvenih umetnostih in to je lutkovno gledališče, prostorsko prilagojeno gledališče, performans in predvsem gledališče z nekim nekonvencionalnim pristopom do gledalcev. Zelo sem zadovoljen, da sem v tem kontekstu prejel nagrado, drugače pa se mi zdi, da si vsak projekt zasluži neko posebno obravnavo," je dejal Solce.

Kot so sporočili iz SLG Celje, se Solcetova režija uprizoritve 3JA! v produkciji SLG Celje vrši kot sprotno komponiranje žive, eklektične in kompleksne partiture, ki dovršeno snuje relacije med intervencijami v javni prostor, maskami, predmeti, številno igralsko zasedbo, glasbo, avtorskimi miniaturkami ter improviziranimi trenutki, prepuščenimi naključju.

Solce po oceni žirije s humorjem in satiro secira veličino trojanskega mita, da bi osvetlil njegovo resnično naravo oz. pravzaprav naše dojemanje tako zgodovinskih kot sodobnih mitov nasploh, ki so prepleteni z zgodovino nasilja ter genocidov, in ki se morebiti začnejo z na videz nedolžnimi vzkliki lokalpatriotizma.

O Akif je žirija zapisala, da je v predstavi Tatovi podob ustvarila upodobitev užaloščene in poražene Kamale Harris in simpatične Štajerke, ki se poteguje za naslov vinske kraljice. Njena igra je jasna, natančna in izrazita. S telesom, kretnjami in obrazno mimiko prefinjeno parodira ameriško predsedniško kandidatko. Prizor s pretiranimi gestami in emocijo je stopnjevala do točke absurda, s čimer je presegla imitacijo in orisala sliko aktualnega bizarnega političnega dogajanja, je zapisala žirija.

Akif se je po mnenju žirije izkazala kot dobra komedijantka, ki s svojo močno igralsko prezenco, drzno performativno držo v gledalcu na eni strani izvablja smeh in na drugi povzroča čustvene pretrese. Četudi sta njeni točki začinjeni z obilico humorja, služita kot opomin, v kakšnem svetu živimo, pa si ne bi želeli.

Žlahtni komedijant je Iztok Mlakar

Nagrado žlahtni komedijant je prejel Iztok Mlakar za vlogo Uga v predstavi Pegule. Nocojšnje podelitve nagrad se ni udeležil, kot je o njem zapisala žirija, pa je komedijant v najvišjem pomenu besede. V predstavi Pegule je ne le igralec, temveč tudi avtor teksta in glasbe.

"Sodoben in kritičen je že sam način uprizoritve, ki nam ga v prologu razloži Mlakar, preden se prelevi v Uga, lik iz komedije. To je teatro povero, revno gledališče, ki nima denarja za scenografijo, zato je scenografija mentalna v gledalčevi glavi. Tudi prenekateri gledalec nima denarja za razkošno scenografijo lastnega življenja," je zapisala žirija.

Ugo je častni in osamljeni revež, odpuščeni delavec javne kanalizacije, se pravi čistilec tujega dreka, ki ga nečastnost našega novega sveta in družbe pahneta v eksistencialni drek življenja. A iz svoje osamljenosti in uboštva predstavlja glas, duh in duhovitost neke množice, neko splošnost. Njegov humor je oster in pronicljiv, obenem pa ganljiv, je izpostavila žirija.

Dodala je, da je Mlakarjeva satira inteligentna, stilsko visoko kakovostna, a široko sprejeta, lahko bi rekli celo, da je ponarodela. Zato je za žirijo Mlakar ne le žlahtni komedijant, temveč legenda.

Žlahtno komedijo tehnoburlesko Tatovi podob v produkciji Zavoda Emanat je po navedbah žirije zaznamovala igriva, tudi spogledljiva provokativnost in neverjetno kratek reakcijski čas na aktualne družbene nesmisle. Njihova predloga izhaja iz vprašanj narodne identitete, mačizma, političnega populizma, stereotipnih reprezentacij in medijske patetike.

S krajo in postopnim izkrivljanjem teh podob z zaletom komentirajo hinavščino normativnosti družbenih konstruktov, kot so "žensko", "moško", "naše" in "vaše". Vsebine so stopnjevali do meje transgresije ter v kombinaciji s preprostimi uprizoritvenimi postopki dosegali satirično ostrino, ki se je že v naslednjem trenutku spreobrnila v katarzično soočenje.

Status kanoniziranih družbenih kodeksov so destabilizirali prav s tem, ko so se požvižgali na malomeščansko maniro dobrega okusa, hudiča pa odgnali tako, da so se mu smejali v obraz, in če je bilo potrebno so mu pokazali rit, je še zapisala žirija.

Žlahtna komedija po izboru občinstva pa je bil gledališko-glasbeni ambientalni omnibus 3JA!, v režiji Solceta in produkciji SLG Celje.