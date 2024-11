S predstavo o vojni s Srbi je hollywoodski zvezdnik razbesnel Bolgare

Prejšnji teden je v bolgarskem narodnem gledališču v Sofiji premiero dočakala predstava Orožje in človek, ki jo je režiral hollywoodski zvezdnik John Malkovich. Gre za delo irskega dramatika Georgea Bernarda Shawa s konca 19. stoletja, ki je zgodbo zasnoval okoli srbsko-bolgarske vojne leta 1885, kar pa ni bilo pogodu bolgarskim nacionalistom, ki so s protestom skoraj onemogočili premiero.

Foto: Reuters

"Ta predstava je sramota in bi jo bilo treba prepovedati. Posmehuje se našim prednikom, ki so umrli za Bolgarijo," je po poročanju tujih agencij izjavila ena od protestnic. "Malkovich, odidi domov," in podobni transparenti so se vili okoli gledališča, razburjeni protestniki pa so zapirali vhod v gledališče in s tem povzročili, da je bila predstava odigrana pred skorajda prazno dvorano.

Po tem je Malkovich za medije izjavil, da je zaprepaden nad sprejemom, ki ga je bil deležen v Sofiji. "Gre za precej neobičajen odziv, a je tudi svet v čudnem obdobju – vse več ljudi cenzurira vse, s čimer se ne strinjajo," je dejal.

Foto: Profimedia

Predstava Orožje in človek je sicer duhovit pogled na srbsko-bolgarski spopad konec 19. stoletja, ki govori o absurdnosti vojne in izpostavlja nesmiselnost glorificiranja junaštva in militarizma. Malkovich je to predstavo že leta 1985 postavil na Brodwayu, v Sofiji pa je dejal, da je "zastrašujoče naivno" v njej iskati zgodovinsko točnost.

Foto: Profimedia

"Shaw ni ničesar vedel o Bolgariji in je le potreboval kraj, kamor bi postavil vojno," je izjavil Malkovich in dodal, da je "precej prepričan", da ni do zdaj užalil še nikogar v 47 državah, v katerih je delal. "Mislim, da sploh ne gre za predstavo. Nisem pa niti prepričan, da gre zame," je dejal in zaključil, da so protestniki skrajne desnice skušali "le pritegniti pozornost".