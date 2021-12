John Malkovich o svojih koreninah: Sem napol Hrvat in pika

"Kolikor vem, sem napol Hrvat. In pika. Deloma sem tudi Škot in Francoz. To ni niti nekaj, na kar bi bil ponosen, niti nekaj, česar bi se sramoval. To je preprosto dejstvo," je John Malkovich dejal novinarjem v Zagrebu, kjer je v soboto v tamkajšnji dvorani Vatroslav Lisinski gostoval s svojim performansom The Music Critic.

"Doma se s tem nismo nikoli preveč ukvarjali"

Pred štirimi leti, ko je nazadnje gostoval v Zagrebu, je bil o svojih koreninah manj prepričan: "Govorijo mi, da izviram iz Hrvaške, pa tudi, da sem po rodu Črnogorec. Ko sem bil v Bosni in Hercegovini, so mi tam rekli, da sem Bosanec. Toda bistvo vsega tega je, da smo bili med mojim odraščanjem v ZDA vsi preprosto Američani. V mojem rojstnem kraju so živeli ljudje, ki so izvirali iz različnih držav. In s tem se nikoli nismo preveč ukvarjali."

Takrat je še pojasnil, da njegova babica in dedek njegovega očeta nikoli nista naučila govoriti hrvaško "oziroma karkoli je že bil ta jezik". Že njegov oče se je namreč rodil v ZDA, babica in dedek pa naj bi se tja priselila iz kraja Ozalj, ki leži blizu slovenske meje pri Metliki.

