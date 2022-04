Igralka je s svojo izjemno predstavo zaprla usta Bruceu Willisu in Morganu Freemanu

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko komedijo Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED), v kateri bo poleg Morgana Freemana, Johna Malkovicha in Brucea Willisa nastopila tudi Helen Mirren. Igralka se je sicer prvič preizkusila v akcijski vlogi, vseeno pa je požela navdušenje vseh svojih soigralcev. V enem izmed intervjujev je razkrila, kako so potekale njene priprave na snemanje.

Helen Mirren sicer slovi po izjemni predstavi v dramah, v filmu Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED) pa se je prvič preizkusila tudi v akcijski vlogi. Zgodba akcijske komedije namreč predstavlja Victorio (Helen Mirren), Franka (Bruce Willis), Joeja (Morgan Freeman) in Marvina (John Malkovich), ki so bili nekoč izjemno pomembni agenti Cie. Zaradi skrivnosti, ki jih poznajo, pa so postali njena glavna tarča. Ker jih želijo zdaj ubiti, so prisiljeni uporabiti vso svojo pretkanost, izkušnje in skupinsko delo za to, da ostanejo korak pred svojimi preganjalci in si rešijo kožo. Ekipa se loti nemogoče naloge – vdreti v sedež Cie, kjer bodo odkrili eno od največjih zarot prikrivanja v zgodovini.

Helen Mirren v vlogi upokojene agentke Victorie. Foto: IMDb

S svojo izjemno predstavo upokojene operativke je Helen Mirren pri preostalih igralcih vzbudila dvome, saj niso bili prepričani, ali res samo igra. Bruce Willis, Morgan Freeman in John Malkovich so namreč prišli do skupnega spoznanja, da je igralka nedvomno agent pod krinko tudi v resničnem življenju. V vlogi Victorie namreč Helen tako lahkotno in spretno ravna z orožjem, kot bi urejala šopke rož. Igralka je sicer priznala, da jo je bilo pred začetkom snemanja strah, saj ni vedela, kako se bo odrezala, ji je pa preobrazbo v akcijsko vlogo močno olajšal Bruce Willis:

"Imela sem veliko srečo, da me je vodil Bruce, ki je sicer velik zvezdnik, ampak obenem tudi izredno prizemljen, gostoljuben in po eni strani delaven čudak. Ampak vseeno je čudak z dobrim srcem in jaz ga obožujem." Pri igranju pa ji ni pomagal samo Willis, navdih je iskala tudi pri priljubljeni kuharici Marthi Stewart, ki jo je navdušila s svojo milostno inteligenco in jekleno osredotočenostjo, tako pa je lahko oblikovala smrtonosno nevaren, a vseeno eleganten lik.

Helen je razkrila tudi, da ni opravila prav veliko fizičnih priprav za to vlogo: "Obupno lena sem. Saj si vsakič rečem, da se moram za vlogo res pripraviti in priti v formo ter da začnem jutri. Potem pa se začetek snemanja nevarno približa in sama sebi priznam, da je moj načrt splaval po vodi."

Pred izidom filma pa je bil najbolj na trnih pomagač Helen Mirren, Bruce Willis, ki je priznal: "Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED) prinaša akcijo, komedijo in romantiko, ampak sam sem v največjem pričakovanju trenutka, ko bom na zaslonu zagledal Helen, kako strelja z mitraljezom."

