Matevž je ogorčen: Očitno sem jaz težava?! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, napetost med Mašo in Matevžem ne popušča. Matevž je še dodatno prilil olje na ogenj, ko je Mašo peljal na zmenek v Woop.

Matevž je za Mašo pripravil prav poseben zmenek. Pripeljal jo je pred Woop, kamor jo je želel peljati skakat na trampoline, Maša pa je bila že ob pogledu na stavbo ogorčena. "A se ti hecaš?!" Matevž sprva ni razumel, Maša pa je bila še bolj razočarana, ker je njen mož pozabil, da mu je na poročno noč povedala, da ima počeno pogačico in da zaradi tega ne sme skakati.

"To mi je ušlo iz glave. Sploh se ne spomnim, kdaj mi je to povedala," je priznal Matevž, Maša pa je še dodatno pojasnila: "Midva sva se to pogovarjala na začetku, ko sva imela še dober odnos. Očitno sem poročena z osebo, ki me sploh ne posluša."

Matevž je nato nekako poskusil rešiti zagato, v kateri se je znašel, in Mašo prepričati vsaj v kakšno aktivnost, ki ji jo njeno koleno dopušča. Ona pa je samo zmajevala z glavo, ob tem pa je tudi Matevž izgubil živce: "Peljem jo tja, peljem jo tja … Toliko nekih stvari sva že počela skupaj, ampak njej ni nikoli nič všeč. Očitno sem jaz težava, ali kaj?!"

Maša pa je ob vsem tem razmišljala samo o drugem ženinu v šovu: "Najraje bi poklicala Žana, da mu povem, kako mene oseba dejansko ni poslušala, glede na to, da tudi on tarna, kako njega nihče ne posluša … Mislim, da bi on edini razumel to."

