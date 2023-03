Šlo je tako daleč, da brez zdravljenja ne bi preživela #video

Za njo je težka preizkušnja, iz katere se je marsikaj naučila in osebnostno zrasla. Odvisnost je verjetno navzoča v vsakem drugem domu, to pa se kar nekako pometa pod preprogo, opozarja.

"To ni samo zgodba o odvisnosti, ampak pot iz tega je osebnostna rast, delo s seboj. Ni le to, da ti ne jemlješ substanc, ampak je kakovost življenja, način razmišljanja, to so stvari, ki potem manjkajo."

Devetindvajsetletnico iz Primorske smo spoznali, ko je prišla v eksperiment Poroka na prvi pogled iskat ljubezen. Poročila se je s Štajercem Žanom in precej hitro so se začele kazati razlike. Kako danes doživlja partnerja oziroma si jih izbira, pa je vse povezano tudi z njeno preteklostjo.

Začelo se je zgodaj, pri rosnih 17 letnih, ko se je spustila v razmerje z odvisnikom. Zdaj se zaveda, da je bila to njena odgovornost, saj bi vedno lahko rekla ne. A takrat je bila ljubezen močnejša, tako ali drugače.

Kaplja čez rob pa je bil incident, v katerega je bila vpletena tudi policija. "Takrat sem skoraj izgubila izpit za avto, njega sem imela na pokrovu avta." Njeni zgodbi lahko prisluhnete v videu zgoraj.

Del zgodbe je delila tudi v eksperimentu, a pomembno je, da je ta zanjo del preteklosti in da si je poiskala pomoč. Zdaj je zagotovo bolj previdna tudi pri izbiri partnerja. Pred nami je skupna večerja v eksperimentu, le kaj si bodo neveste in ženini zaupali tokrat?

