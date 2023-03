Žan prepričan, da Maši lahko nudi več kot njen mož #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se začela zbliževati Maša in Matevž. Skupaj sta se odpravila na sprehod in iskren pogovor, med katerim pa je Žan ugotovil nekaj pomembnega.