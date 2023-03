Špela in Tanja nista mogli skriti navdušenja nad tem ženinom #video

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 21. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. V njej se Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog pogovarjajo o dogajanju v šovu Poroka na prvi pogled, tokrat pa se jim je pridružila še Ana Maria Mitič. Tudi tokrat so izjemno hvalili ženina Žana, nad katerim pa sta še vedno najbolj navdušeni Špela in Tanja.

Špela je najprej poudarila, da si v zvezi želi imeti s partnerjem enak humor, saj če njej ne bo njen izbranec zabaven, ne bo šlo, obenem pa se morajo ujemati tudi njuni feromoni. Ženin Žan iz šova Poroka na prvi pogled se je sicer po Špelinem mnenju rodil deset let prezgodaj, saj je med njima 13 let razlike, vseeno pa je priznala, da so ji všeč njegove osebnostne lastnosti:

"Žan je bil do Meri vseskozi spoštljiv in pozoren. Poleg tega je zabaven, družaben, dobro sprejet v družbi, 'lušten', čeprav bi lahko še malo pojedel …" Na podlagi tega je razkrila, da je prepričana, da v primeru, če Žanu in Meri ne uspe, za kar so komentatorji prepričani, da jima ne bo, se bodo dekleta gotovo zaljubljala vanj.

Temu je pritrdila tudi Tanja Kocman: "Tudi jaz vidim, da se tam, kjer dela, zbirajo velike skupine oboževalk." Temu so se vsi zasmejali, saj je Tanja že v prejšnji oddaji povedala, da ga zasleduje. "Jaz sem gospa izza grma," je še dodala, Miha pa jo je opomnil, da naj bo raje previdna, da ne dobi prepovedi približevanja.

Po koncu smejanja je Špela priznala, da Tanji povsem verjame, ker se ji Žan zdi "zaljubljiv". Tanja pa je nato o Žanu razkrila še nekaj: "Medtem ko sem ga opazovala, mi je deloval točno tak, kot se prikazuje v šovu. Ne zdi se mi, da bi on to svoje kavalirstvo igral, tako kot ga znajo nekateri."

