Simpatična Štajerka se je za spremembo v življenju odločila, ker se ni dobro počutila v svojem telesu in sklenila, da bo treba v tej smeri nekaj urediti.

"To mi je uspelo, ker sem si v glavi uredila nekaj stvari in se odločila za malo bolj zdrav način prehrane, zmanjšala količino alkohola in predvsem vnesla gibanje. Zveni kot zlajnan recept, ampak je edini, ki mi je dolgoročno pomagal," nam je razkrila.

"Sprva sem štela kalorije, zdaj pa to delam po občutku. Predvsem še vedno ohranjam gibanje. Načeloma hodim v fitnes od tri do štirikrat na teden, kar se malo spremeni, ko se izboljša vreme in lahko kombiniram fitnes z raznimi pohodi. V mojih zrelih letih sem postala velika oboževalka narave, ki mi pomaga, da vzdržujem fizično in psihično kondicijo," je nekoliko v šali zaključila Tanja, ki jo vsak četrtek ujamete v komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled.

Komentatorsko oddajo Poroka na DRUGI pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri. Po oddaji si lahko ogledate še satirično oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.