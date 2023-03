To je bil najbolj nenavaden zmenek Mihe Hercoga: Sram me je govoriti o tem ...

Pari v šovu Poroka na prvi pogled so v tem tednu poskrbeli za zelo pestro dogajanje, zato bodo komentatorji v tokratni oddaji Poroka na DRUGI pogled imeli res veliko dela. Kaže pa, da imajo pestra življenja tudi trije komentatorji, predvsem če sklepamo po tem, kar nam je o svojem najbolj nenavadnem zmenku povedal Miha Hercog.

Priljubljeni glasbenik je najprej dejal, da ga je malo sram govoriti o tej ponesrečeni prigodi. "Mislim, da sem bil star okoli 18 let in sta mi bili všeč dve dekleti, čeprav eno veliko bolj. Ampak sem se z obema nekako najstniško spogledoval. Eno je bilo iz naše vasi, drugo pa iz mesta. Pozneje se je zgodilo, da sem eno od simpatij povabil k sebi domov in ko sem jo čakal na avtobusni postaji, sta na moje začudenje izstopili obe. Očitno sta se na avtobusu spoznali in beseda je dala besedo. Seveda sta me obe 'načevljali'."

Kljub temu ima ta zgodba dober konec. "S tisto, ki mi je bila takrat bolj všeč, smo še danes prijatelji. Je pa bila to zelo dobra šola, da na dveh stolih ni mogoče sedeti," je pripoved v smehu sklenil Miha Hercog, ki bo nocoj ob 20. uri na Planetu v družbi Špele Grošelj, Tanje Kocman in tokratnega posebnega gosta Tomaža Miheliča pokomentiral burne prigode parov iz šova Poroka na prvi pogled, ki so trenutno na medenih tednih. Ne zamudite!

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri. Po oddaji si lahko ogledate še satirično oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem.

