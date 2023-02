Špela obžaluje, da se je ta ženin rodil deset let prepozno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v katerem Špela Grošelj, Miha Hercog in Tanja Kocman pod drobnogled vzamejo dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled. Vanj je ta teden vstopil Žan, ki pa je Špelo tako navdušil, da obžaluje, da se je rodil deset let prepozno.

V šov Poroka na prvi pogled je v tem tednu vstopil tudi Žan. Simpatični Štajerec je navdušil vse komentatorje. "Lušten je," je sprva dejala Špela, Tanja in Miha pa sta izpostavila, da se mu zdijo tudi njegovi prijatelji zelo simpatični in da tudi dobro vplivajo nanj.

"Meni je prav žal, da se je rodil deset let prepozno," je priznala Špela, Miho pa je zanimalo, zakaj. "Ker to je človek, s katerim bi šla tudi jaz na kavo," je pojasnila, Miha pa ji je zatrdil, da so vse skrbi odveč, saj leta res niso ovira.

Špela se ni strinjala, saj je rekla, da je 13 let razlike v letih preveč, Tanja pa jo je opomnila, da je to prednost, ker ga lahko še vedno oblikuje po svoji podobi.

