Kaj pa vi, bi skočili v posteljo že na prvem zmenku? #video

"Eno je zmenek, drugo pa bežna avantura. Pri zmenku si namreč veliko bolj pazljiv, ampak to je samo laično moško mišljenje," je prvi na vprašanje odgovoril Miha Hercog. Tanja pa ga je dopolnila, da včasih na zmenku vidiš, da nikamor ne pelje, zato takrat enostavno vzameš, kar dobiš.

Miha se je zasmejal, Špela pa ju je najprej opomnila, da ne smeta govoriti drug čez drugega, nato pa obema ponovila svoje vprašanje: "Ali bi skočila v posteljo s človekom, ki ga prvič vidita, že isti dan?" Moški del ekipe je suvereno zatrdil, da ne bi, a Tanjo je ta odgovor tako presenetil, da se je znašla v zadregi, saj je imela drugačno mnenje:

"Mislim, odvisno od situacije in človeka. Včasih greš namreč na zmenek in si misliš, da bo to to, potem pa vidiš, da to, kar govori, ni v redu. Lahko pa …" Miha je brž uvidel, kam pes taco moli in po tej Tanjini utemeljitvi tudi sam popravil svoj odgovor: "Strinjam se, lahko pa …"

Vseeno pa je zatrdil, da zmenka s skokom v posteljo ne bi reševal. To izjavo sta podprli obe ženski predstavnici komentatorske ekipe. Se pa Špela s svojimi vprašanji o tej temi ni ustavila. Zanimalo jo je namreč še, ali bi lahko bila na prvem zmenku intimna tudi brez vpliva alkohola.

Miha je suvereno pritrdil, Tanja pa se je z njim le delno strinjala: "V mojem primeru težko, ker sem iz Štajerske, ampak načeloma ja." Naposled je Miha ponovno popravil svoj odgovor in je razkril, da je tudi sam (tri četrtine) Štajerec.

Kot vidite, vodilni trio poleg tega, da komentira dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled, se tudi vmes dotika drugih zanimivih tem, v katerih razkrijejo tudi veliko o sebi. Le kaj vse bodo v oddaji Poroka na drugi pogled obdelali nocoj ob 21. uri?!

