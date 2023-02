Ojoj, ko ga je zagledala pred oltarjem, je izrekla to

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, ste nazadnje lahko spremljali poroko Damirja in Anite. Nevestin prvi odziv na to, kar je videla pred oltarjem, pa ne obeta svetle prihodnosti.