Nevestino mamo je novi zet navdušil

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta si usodni da dahnila tudi Vlasta in Rok. Poročilo se je že kar nekaj moških, ampak takšne pohvale od tašče ni prejel še nobeden do zdaj. Le kaj mu je dejala Vlastina mama? Vse to in še več izveste v nadaljevanju.