Nekoč zaročenec Špele Grošelj, danes mož ene od strokovnjakinj

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v katerem Špela Grošelj, Miha Hercog in Tanja Kocman pod drobnogled vzamejo dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled. Vmes vedno razkrijejo kakšno zanimivost o sebi in tako je Špela Grošelj razkrila, da je njen prvi in edini zaročenec danes mož ene od strokovnjakinj šova.

V šovu Poroka na prvi pogled letos sodelujejo trije strokovnjaki, od tega ženski del trojice predstavlja novost. Poleg Timoteja Strnada in Barbare Sarić bo parom pri iskanju večne ljubezni pomagala tudi Alja Fabjan. "Zapomnita si to ime," je v oddaji Poroka na drugi pogled Špela Grošelj opozorila Miho Hercoga in Tanjo Kocman.

Sprva so si ogledali predstavitev strokovnjakov, kaj hitro pa so se pri Barbari Sarić spotaknili ob dejstvo, da ima strokovnjakinja po izobrazbi naziv bklvreja. Spraševali so se, kaj to pomeni. Tanja je dejala: "Jaz sem mislila, da je to nekaj za kokoši," dopolnil pa jo je Miha: "To pomeni, da vzreja ljudi, da so bolj psihično stabilni."

Iz šale so prešli na resnejšo temo, saj je Špela prosila Tanjo, če lahko primerja novo letošnjo zasedbo z lansko. Tanja je priznala, da je bolj vajena stare ekipe, vseeno pa so vsi strinjali s Špelo, ki je dejala, da sta novi dve strokovnjakinji bolj zgovorni in povezani med seboj, kakor sta bili lanski. Miha je vseeno poudaril: "Kako uspešni bosta, bomo videli šele na koncu!"

Špela je nato poskrbela za pravo presenečenje, saj je razkrila: "Ena od njih je zdajšnja partnerica mojega bivšega, edinega človeka, ki me je v življenju zaročil in zato kapo mu dol!" Pokazala je tudi njuno sliko.

Špela Grošelj in njen prvi in edini zaročnec. Foto: Planet TV

Tanja je postala le še bolj šokirana, ko je Špela priznala, da ima doma še vedno zaročni prstan. "A to se ne vrne nazaj," je vprašala Tanja, Špela je rekla, da ne, zato je še ločenega Miho vprašala: "Ti boš dobil kaj nazaj?" Miha se je samo zasmejal in rekel, da ne ve.

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri. Sledila ji bo še satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem. Pred tem si lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri ogledate tudi epizodo šova Poroka na prvi pogled.

Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.