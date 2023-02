"Dnevno dobivam ponudbe, včasih podkrepljene z zelo 'slikovitimi' fotografijami!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj romantičen šov te pomladi Poroka na prvi pogled bo spremljala tudi komentatorska oddaja Poroka na DRUGI pogled, ki bo prvič na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu. Novi član omizja v novi sezoni komentatorske oddaje Miha Hercog nam je v pogovoru razkril, kako se je ujel s sokomentatorkama, kako ocenjuje pare v novi sezoni in kakšne so njegove izkušnje na ljubezenskem področju.

Ko je postalo jasno, da se bo v novi sezoni komentatorske oddaje Poroka na DRUGI pogled Špeli Grošelj in Tanji Kocman pridružil še sveže ločeni Miha Hercog, so se na družbenih omrežjih pojavili očitki, da komentatorji nimajo izkušenj z zakonskim življenjem ali pa ne najboljših in da bodo težko komentirali dogajanje v šovu.

"Mogoče z zakonskim življenjem nimamo izkušenj, imamo pa vseeno neke življenjske izkušnje, da lahko tehtno precenimo situacije, ki se dogajajo v tem družbenem eksperimentu. Sam sem bil 22 let v zvezi, zato lahko rečem, da nekaj izkušenj imam. Špela in Tanja sta pa tudi imeli večletne zveze in predvsem imata zdravo pamet, tako da lahko kompetentno komentirata sinergijo oz. dinamiko med pari," jim odgovarja Miha Hercog.

Povedal je še, da se je s sokometatorkama takoj ujel. "Obe sta zelo zabavni, imamo približno enako mišljenje in enake vrednote ter predvsem smisel za humor."

Navdušen je tudi nad drugo sezono ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled in meni, da bo nova sezona naravnost odlična. "Toliko različnih kandidatov, vsak s svojo življenjsko zgodbo, prepričanjem in pričakovanjem. Tako da komaj čakam, da si ogledam naslednje epizode ter da jih 'konstruktivno' pokomentiramo, čeprav priznam, da včasih ostanemo brez besed in z odprtimi usti," je povedal v smehu.

Sam sicer verjame, da je za ljubezen potrebno več kot en sam pogled. "Zgolj pogled pri meni ni zadosti. Lahko je nekdo zelo privlačen na pogled, ampak če nima neke globine, srčnosti in karakterne simpatičnosti, pri meni ne klikne."

Čeprav se po ločitvi, po kateri se posveča izključno delu oziroma glasbi, v novi zvezi trenutno še ne vidi, pa nam je zaupal, da mu ponudb vseeno ne manjka. "Odkar sva se s Sašo razšla, skoraj dnevno dobivam raznorazne ponudbe, včasih podkrepljene z zelo 'slikovitimi' fotografijami," nam je povedal v smehu.

Miho Hercoga boste lahko v komentatorski vlogi v oddaji Poroka na drugi pogled prvič videli že nocoj ob 21. uri. Pred tem ne zamudite zabavnega kviza Kolo sreče, ki se prične ob 20. uri na Planetu.

