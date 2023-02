Strokovnjak prepričan: Partnerja je danes lahko dobiti, težje pa obdržati

V šovu Poroka na prvi pogled bo 12 novih kandidatov dahnilo usodni da neznancem. Vsi od teh so doživeli takšno ali drugačno razočaranje na ljubezenskem področju in bili do sedaj sami neuspešni pri iskanju partnerja.

Najti življenjskega sopotnika tako dandanes ni mačji kašelj, zato smo strokovnjake, ki bodo v šovu kandidatom stali ob strani, povprašali, kaj sami menijo o zahtevnosti iskanja prave osebe in ali jo je danes težje najti, kot jo je bilo včasih.

Alja Fabjan Foto: Blaž Vatovec/Planet TV

Alja Fabjan je prepričana, da je najti pravo osebo, torej lahko ali težko, kot jo je bilo včasih, in odvisno od tega, kako gledamo na stvari. "Včasih so bile stvari bolj jasne – v mlajših letih so se poročali, imeli družino, morda s sošolcem, sosedom, sodelavcem, svet je bil manjši. Razveze so bile redkejše, iz roda v rod se je prenašala mantra, da je v zakonu treba pač potrpeti. Zdaj je precej drugače. Vsak trenutek lahko spoznavamo ljudi s celega sveta, z njimi klepetamo prek aplikacij itd. Če si samski, je povsem sprejemljivo, morda kje celo bolj 'in', razhodi in razveze pa niso več nič posebnega, prav tako postajajo oblike partnerskih odnosov vedno bolj raznovrstne," je povedala.

"Imamo veliko informacij o vsem, na voljo so različne oblike pomoči. Po eni strani je partnerstvo lažje, po drugi težje. Meni osebno se zdi zelo dobro, da si z nekom zato, ker želiš biti, in ne zato, ker iz določenih razlogov moraš biti v odnosu. Možnosti izbire gredo v neskončnost, seveda to prinaša tudi stres in negativne posledice. Svet je v vsakem trenutku točno tak, kot je, in ni tako pomembno, kakšen se nam zdi, da bi moral biti oz. naj bi bil. Najpomembnejše je, da smo se sposobni čim bolje prilagoditi temu in se zavedati, česar pa ne moremo spremeniti," je še dodala.

Barbara Sarić Foto: Blaž Vatovec/Planet TV

Tudi Barbara Sarić je podobnega mnenja: "Mislim, da je današnji čas zelo konfuzen, s preveč dražljaji in pričakovanji. Živimo prehitro in smo v stalnem stresu, pod vplivom družbenih omrežij. Premalo smo v stiku s seboj. Ljudje so seveda lažje dosegljivi s klikom, vendar je vse skupaj manj pristno. Težko je spoznati pravega partnerja zase. Seveda pa je to pogojeno tudi z našo osebnostno zrelostjo."

Prepričana je, da človek pritegne tisto, kar v določenem trenutku potrebuje oziroma, kar je. Ob tem poudarja, da gre za veliko pogojenost z našimi osebnostnimi vzorci, ki smo jih ponotranjili: "Če si ženska in za očeta nisi bila dovolj vredna, boš z lahkoto prejela takšnega partnerja. In fant, ki je bil mami podrejen, ostane podrejen in lahko v odnosu ne živi prave moške vloge, njegove reakcije pa so burne in nerazumljene. Konča v odvisnosti računalniških igric, spolnosti, hrane … V odnosih gre vedno za učenje. Kadar smo napredovali in zrastli, nekega vzorca ne potrebujemo več, in takrat je prav, da se soočimo z novo situacijo, ki nas bo na dolgi rok osrečila."

Timotej Strnad Foto: Blaž Vatovec/Planet TV

Svoje mnenje je z nami delil še trtji strokovnjak iz oddaje Poroka na prvi pogled Timotej Strnad: "Po mojem mnenju je dandanes lažje partnerja najti, 'dobiti', hkrati pa ga je mnogo težje obdržati. Ker imamo toliko izbire, se naši možgani ob odločitvi za eno osebo neprestano počutijo prikrajšani za preostalih potencialnih tisoč oseb. Takšna odločitev je neprijetna, kot odločitev med, recimo, dvema osebama. Hkrati smo ob tako veliki navidezni izbiri partnerjev med drugim bolj nagnjeni k obupu, metanju 'puške v koruzo' in iskanju nekoga drugega."

