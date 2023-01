Nova sezona Poroke na prvi pogled z novimi pari in strokovnjaki

Najbolj romantični resničnostni šov se vrača z novimi pari, ki iščejo ljubezen, in novimi strokovnjaki, ki jim bodo pri tem pomagali. Ženinom in nevestam, ki se bodo prvič videli šele na poročni dan, bodo tokrat ob strani stali psiholog Timotej Strnad ter psihoterapevtki Barbara Sarić in Alja Fabjan. Druga sezona prihaja kmalu na Planet.

Prva sezona Poroke na prvi pogled je bila več kot uspešna, saj sta si en ženin in ena nevesta dahnila usodni da tudi v resničnem življenju. Oddaja je bila najbolj iskana televizijska tema na spletnem iskalniku Google, z dobro gledanostjo pa so jo nagradili tudi gledalci in gledalke. S pomladjo se na Planet vračajo nove ljubezenske zgodbe novih ženinov in nevest, ki se bodo prvič videli šele pred matičarjem in nato pred kamerami nadaljevali skupno zgodbo.

Pri tem bodo mladoporočencem znova pomagali strokovnjaki. Psihologa in psihodiagnostika Timoteja Strnada smo spoznali že v prvi sezoni, pri vzpostavljanju partnerskega odnosa in svetovanju pri izzivih skupnega življenja pa bosta v drugi sezoni parom pomagali tudi psihoterapevtki Barbara Sarić in Alja Fabjan.

Barbara Sarić, Timotej Strnad in Alja Fabjan

"Sezona bo zelo pestra in razburljiva," pravi Timotej Strnad. Kot par iz prve sezone, ki je pri njem pritegnil največ pozornosti, izpostavi Hajdi in Anžeta, ki sta se po ljubezenskem eksperimentu poročila tudi v resničnem življenju. "Med samim snemanjem oddaje pa sta največ moje pozornosti pritegnila Nina in Domen, saj sta imela zelo razburkano pot medsebojnega usklajevanja," dodaja. "V tej sezoni so se med pari zgodile spremembe, ki so sicer mogoče, ampak zelo malo verjetne, zato lahko gledalci pričakujejo nekoliko nenavadne premike v dinamiki med pari, ki jih v prejšnji sezoni nismo videli," še namigne pred novo sezono.

Pare v Poroki na prvi pogled tudi tokrat čakajo številni čustveni pretresi in izzivi, ki jih bo lažje premagovati ob sodelovanju in razumevanju. "V tej sezoni bodo preizkušnje zelo zanimive in morda še malce težje kot v prejšnji, zato bo zelo pomembno, kako se bodo pari povezali med sabo in podpirali drug drugega," pravi Alja Fabjan, integrativna psihoterapevtka ter doktorandka zakonske in družinske terapije s skoraj 15-letnimi izkušnjami.

Hajdi in Anže sta se po sodelovanju v prvi sezoni Poroke na prvi pogled poročila tudi zares.

Z njo se strinja tudi Barbara Sarić, diplomantka psihoterapevtske znanosti, ki poudarja, da je zelo pomemben odnos do samega sebe in veliko iskrenosti. "Pare čaka pestra preizkušnja in verjamem, da ne bo vedno lahko," pravi. Prav zato jim bodo ob strani stali strokovnjaki, ki jih bodo podpirali in jim pomagali zgraditi trden odnos s partnerjem. "Vsi rastemo skozi izkušnje in odnose. Izkušnja eksperimenta je prava preizkušnja trdnosti človeka, zrelosti in notranjega ravnovesja," dodaja.

Nova, druga sezona Poroke na prvi pogled bo združila nove ženine in neveste, ki se bodo prvič videli na poročni dan in se šele nato spoznavali ter poskušali ob pomoči strokovnjakov ustvariti skupno prihodnost. Čustvene vrtince, prve zadrege, iskrene metuljčke ljubezni in dramatične zasuke spremljajte kmalu na Planetu!

