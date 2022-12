Poroka na prvi pogled se je uvrstila na prvo mesto

Slovenci in Slovenke smo v letošnjem letu med najbolj iskanimi temami o televizijskih vsebinah na spletnem iskalniku ameriškega podjetja Google na sam vrh lestvice uvrstili Planetov priljubljen eksperiment Poroka na prvi pogled. To je sporočila komunikacijska agencija Grayling.

Na Planetu se je romantična pravljica začela 28. februarja in končala konec maja. Gledalci so lahko na začetku spremljali pot kar šestih parov – dvanajst popolnih neznancev iz vse Slovenije, ki so imeli isti cilj, spoznati svojo boljšo polovico. Nekaterim ni šlo ravno po načrtu, spet drugi so upali do konca.

A že od vsega začetka je izstopal mlad par. Ljubljančanka in Tržičan sta edini par, ki sta se spoznala v šovu, ga uspešno prestala in se zdaj tudi v resničnem življenju poročila. Hajrija-Hajdi Jasarova in Anže Žerovec sta si večno zvestobo obljubila pred mesecem dni na Bledu. Tudi njuna prava poroka je bila prepletena s televizijsko, saj si je Hajdi za pričo izbrala Mileno Pleško, strokovnjakinjo iz eksperimenta, ki jima je stala ob strani od vsega začetka.

Hajdi in Anže

Med svati pa smo opazili tudi drugo strokovnjakinjo iz šova, Evo Ostrouško. Kako je bil videti njun veliki dan, si lahko ogledate na spodnji povezavi, saj ju je 12. novembra obiskala tudi ekipa naše jutranje oddaje Jutro na Planetu. Več v prispevku na POVEZAVI.

Format takšnega televizijskega eksperimenta smo prvi pripeljali v Slovenijo in po odličnem sprejemu avstralske različice predstavili tudi slovenske pare. Nato smo slovenskemu občinstvu predstavili še britansko različico šova, trenutno pa lahko na Planetu spremljamo ameriško. Eksperimenta Poroka na prvi pogled: ZDA na Planetu ne zamudite od ponedeljka do srede zvečer.

Z veseljem sporočamo, da se že veselimo 2. sezone slovenske različice Poroke na prvi pogled, ki bo luč sveta ugledala prihodnje leto. Obljubljamo vam, da vas bo nova sezona pustila odprtih ust. Spoznali boste nove pare pa tudi novi strokovnjakinji.

Medtem lahko na Planetu od ponedeljka do srede zvečer spremljate ameriško različico Poroke na prvi pogled. Zamujene epizode najdete tudi Planeteka.si.

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.